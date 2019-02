Arrimadas des de Waterloo: «No hi ha cap racó d'Europa on el separatisme ens pugui dir que no podem venir»

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat davant la casa de Puigdemont a Waterloo que és "mentida" que sigui "la seu d'una república independent" i ha reivindicat el seu dret a visitar el municipi: "No hi ha cap racó d'Europa on el separatisme ens pugui dir que no podem venir".

La líder de Cs s'ha negat a entrar a la casa de l'expresident, que ha deixat la porta oberta perquè pogués entrar-hi. "No parlem amb fugats de la justícia", ha dit Arrimadas als mitjans de comunicació acompanyada de diputats davant d'una pancarta amb el missatge 'La República no existeix, Puigdemont!'. Segons ha pogut saber l'ACN, l'expresident de la Generalitat ha decidit deixar oberta la porta de casa seva com a gest per dialogar amb ella.

Tanmateix, Arrimadas ho ha declinat i ha assegurat que amb qui ha de parlar l'expresident és "amb els jutges".