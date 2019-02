Ferit greu en ser envestit per una mula desbocada en una cercavila

Accident a la cercavila de la Festa dels Traginers de Balsareny. A la plaça Ricard Viñas, una mula amb un carruatge que participava en la passada s'ha descontrolat, ha començat a topar contra el mobiliari urbà, i ha acabat envestint i aixafant un espectador de la festa, que ha resultat ferit greu.

Els fets han tingut lloc a 2/4 d'1 del migdia, i els agents dels Mossos d'Esquadra i personal dels serveis municipals han habilitat un espai al mateix carrer perquè el personal sanitari pogués atendre la persona ferida, segons han explicat els responsables de la festa.

Finalment, el personal de l'ambulància se l'han endut al camp de futbol, on un helicòpter l'esperava per traslladar-lo a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. El ferit serà traslladat ara a l'Hospital de Bellvitge per estar més a prop de la seva residència.