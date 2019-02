Arrimadas va a Waterloo i marxa amb una allau de crítiques de diversos partits

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va assegurar ahir, davant de l'anomenada Casa de la República de Carles Puigdemont a Waterloo, que és «mentida» que sigui «la seu d'una república independent» i va reivindicar el seu dret a visitar el municipi: «No hi ha cap racó d'Europa on el separatisme ens pugui dir que no podem venir». La líder de Cs es va negar a entrar a la casa de l'expresident, tot i que aquest havia deixat la porta oberta perquè pogués fer-ho. «No parlem amb fugats de la justícia», va dir Arrimadas als mitjans de comunicació, acompanyada de diputats del grup parlamentari de Ciutadans davant d'una pancarta amb el missatge «La República no existeix, Puigdemont!». L'expresident de la Generalitat va decidir deixar oberta la porta de casa seva com a gest per dialogar amb ella. Tanmateix, Arrimadas va declinar-ho i va assegurar que amb qui ha de parlar l'expresident és «amb els jutges». En referència a aquest gest de la líder de Ciutadans, Puigdemont va voler pronunciar-se a través del seu compte de Twitter: «Arrimadas ve a Waterloo a fer un show amb un grup molt reduït de seguidors, però no té el coratge suficient per passar per la porta i venir a enraonar amb mi», va indicar l'exmandatari català. Segons el seu parer, es tracta d'«un muntatge per acabar fugint al cap de pocs minuts. Cap sorpresa: Cs va venir a la política per fer i ser això».

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va celebrar que amb la visita a Amer i el viatge a Waterloo, Inés Arrimadas confirma amb «fets» el que nega de paraula: «Que el lideratge i la legitimitat de l'independentisme passen pel president Puigdemont». Per la seva part, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va lamentar que Cs no sigui el «gran partit de l'oposició a Catalunya» sinó el «gran partit de la crispació», fent d'això el seu «projecte» per evitar que es resolgui el conflicte polític.

D'altra banda, el president del Parlament, Roger Torrent, va lamentar que la líder de Cs hagués desaprofitat «l'oportunitat d'asseure's a dialogar» amb l'expresident Carles Puigdemont a Waterloo. En declaracions als mitjans, Torrent va lamentar que «hi ha qui pensa més en deu segons de televisió d'avui que en els deu propers anys», i en aquest sentit va sostenir que és «responsabilitat de tots pensar en el futur dels catalans». El president del Parlament va queixar-es de les actituds, dinàmiques i les estratègiques del partit taronja i va exigir a la seva líder que «exerceixi» de cap de l'oposició amb propostes i «escoltant» la resta d'opcions polítiques representades en l'hemicicle. «Al Parlament volem que tothom s'hi pugui expressar lliurement i esperaríem que també fes això la senyora Arrimadas en comptes de voler tensar», va asseverar Torrent.

I també va referir-se a la visita d'Arrimadas a Waterloo el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que va qualificar-la «d'insensata». Iceta va explicar que creu que d'aquesta manera s'atorga a l'expresident Puigdemont un «protagonisme que no mereix».



Evita confirmar el seu relleu

En l'atenció als mitjans, Arrimadas va ser preguntada sobre si Lorena Roldán la substituirà al Parlament, però no es va voler pronunciar sobre el seu relleu. «Jo continuo sent la líder de l'oposició a Catalunya», va dir. Així, va recriminar que quan un partit independentista es presenta a les eleccions generals «ningú diu que abandona Catalunya». En aquest sentit, Arrimadas va explicar que «continuarà defensant els constitucionalistes de Catalunya» des de Madrid. «La llibertat, la democràcia i la convivència només tornaran a Catalunya si hi ha un govern de Ciutadans», va dir, afirmant que l'executiu socialista ha «oblidat» els catalans no independentistes. També va dir que hi ha «milions de ciutadans espanyols sotmesos al separatisme» i va acusar els independentistes de «prendre els carrers de manera violenta».



Crítiques a Sánchez

Arrimadas també va aprofitar per criticar al govern de Sánchez per «estar entregat al separatisme» i enviar «intermediaris» per negociar els pressupostos amb Puigdemont. «Ciutadans fa el que el govern no fa: tractar a aquest senyor com un fugat de la justícia i no com un cap d'estat», va dir.