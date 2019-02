Nova agressió sexual al Berguedà que suma el segon atac en set dies

Els Mossos d'Esquadra van detenir, ahir a la tarda, un home de 36 anys de nacionalitat romanesa i veí de Gironella com a presumpte autor d'una agressió sexual a una noia major d'edat que també és veïna del poble, segons han confirmat fonts policials. L'home està previst que passi a disposició judicial avui o demà.



Els fets van tenir lloc dissabte poc abans de la mitjanit. La policia va rebre trucades de veïns alertant d'una possible agressió sexual que hauria tingut lloc al portal d'un bloc de pisos situat davant de la biblioteca del poble.



Testimonis dels fets han explicat que abans de la mitjanit de dissabte van sentir forts crits d'una discussió que protagonitzaven un home i una dona a l'alçada del pont que travessa el riu Llobregat abans de l'institut del poble. Els crits es van tornar a sentir posteriorment, al cap de pocs minuts, davant de l'entrada del número 17 al mateix carrer del Pont de les Eres. Els testimonis consultats –que han volgut mantenir l'anonimat–han indicat que després dels crits van veure la noia a terra a l'exterior del portal i l'home amb qui havia discutit al seu damunt penetrant-la. Les mateixes fonts han explicat que ràpidament van arribar agents de la policia catalana, a qui havien alertat altres veïns que havien vist la discussió i l'agressió. Fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar dues ambulàncies per auxiliar la dona. La víctima va ser atesa a l'hospital comarcal Sant Bernabé de Berga.



Agents de la policia catalana van estar treballant al lloc dels fets durant la nit i també ahir al matí recollint els testimonis de les persones que van veure els fets des de pisos situats a prop del lloc on es va produir l'atac sexual. Ahir al matí, la policia es va endur el possible agressor, un home de 36 anys, a declarar, i a mitja tarda el van detenir com a presumpte autor de l'agressió sexual.



D'altra banda, l'alcalde de Gironella, David Font, ha condemnat els fets ocorreguts dissabte al poble. El batlle ha indicat que el consistori posarà «els seus equips professionals per fer l'acompanyament de la víctima». Font ha indicat que, un cop es disposi de tota la informació sobre el cas, «actuarem en conseqüència».





Comunicat oficial de l'ajuntament davant la pressumpta agressió sexual produïda la passa nit a Gironella ?? pic.twitter.com/kxchUOARQA — Ajuntament Gironella (@AjGironella) 24 de febrero de 2019