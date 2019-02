Rufián es perfila com a cap de llista d´ERC a les eleccions estatals del 28-A

El diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, es perfila com a cap de llista d'ERC a les eleccions espanyoles del 28-A, segons ha avançat Catalunya Ràdio i han confirmat a l'ACN fonts del partit. Així doncs repetiria al capdavant de la llista com en les passades eleccions del 20 de desembre del 2016, en què va fer tàndem amb Joan Tardà com a número 2.

En la roda de premsa posterior a l'executiva d'ERC, la portaveu del partit, Marta Vilalta, ha confirmat que s'estan explorant possibles acords amb el sector d'Elisenda Alamany, que la setmana passada va abandonar CatECP, de cara a les eleccions espanyoles i també "a mitjà i llarg termini".