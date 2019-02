Forcadell limita la DUI a "una resolució política sense transcendència jurídica"

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell s'ha referit a la declaració d'independència com una "resolució política sense transcendència jurídica" i ha dit que no suposava donar "validesa" al resultat del referèndum. En la seva declaració al Suprem en el marc del judici de l'1-O, ha afirmat que "no es parlava del referèndum en les propostes de resolució que es van aprovar". Ha remarcat que la declaració d'independència estava només al "preàmbul" de la resolució, que el va llegir per donar-li "més rellevància política" però que no es va "ni votar ni publicar". Preguntada sobre si el 27 d'octubre es va proclamar la independència, Forcadell ha evitat ser taxativa. "Es van aprovar dues propostes de resolució i es va llegir un preàmbul que era una declaració política sense transcendència jurídica", s'ha limitat a dir. Per tant, ha negat que el que es va aprovar "equivalgui a una DUI".

Forcadell ha estat curosa a l'hora d'escollir les paraules quan Consuelo Madrigal l'ha preguntat sobre la declaració d'independència. Ha reconegut que només estava inclosa al preàmbul i que la va llegir a petició del llavors diputat Roger Torrent. "És normal, es fa per donar més rellevància política a una proposta de resolució que no es vota", ha manifestat.

A més, ha afegit que el secretari general del Parlament va afirmar que els preàmbuls "normalment no es voten ni es publiquen".

L'expresidenta del Parlament ha dit que l'única cosa que es va votar van ser les dues propostes que s'incorporaven al final de la resolució i que, segons Forcadell, es van limitar a "rebutjar el 155 i a insistir que calia un procés constituent que no s'havia fet".

La fiscal equipara la DUI amb "una farsa o un sainet"

La fiscal ha dit que si considerava que havia estat una "declaració política" volia dir que era una "farsa un sainet". "Si vostè considera que la política és això serà vostè, jo crec que és una cosa seriosa", li ha contestat Forcadell.