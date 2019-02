El Suprem imposa multa de 2.500 euros a Baños i Reguant i 5 dies per rectificar

El Tribunal Suprem ha imposat una multa de 2.500 euros a cadascun dels exdiputats de la CUP Antonio Baños i Eulàlia Reguant per negar-se a respondre a les preguntes de l'acusació popular de Vox, que els havia proposat de testimonis. La sanció es pot recórrer. A més, el tribunal dona cinc dies a tots dos per rectificar i presentar-se davant del tribunal per sotmetre's a l'interrogatori com a testimonis. Fonts jurídiques han explicat que si "persisteixen" en la seva actitud de no testificar el cas es posarà en coneixement d'un jutjat de Madrid i demanarà que se'ls investigui per un delicte de desobediència greu a l'autoritat. Aquest delicte està penat amb penes de presó de 6 mesos a 1 anys o amb una multa.

Els dos exdiputats de la CUP estaven citats com a testimonis a petició de Vox (en el cas de Reguant, també l'havia demanat la defensa de Cuixart). El primer en entrar a testificar ha estat Baños que, només de començar l'interrogatori, ha dit que no respondria les preguntes de Vox.

En aquest punt, el president del tribunal, Manuel Marchena, li ha explicat que aquest dret només el tenen els acusats però que els testimonis estan obligats a respondre totes les parts. "No té la llibertat de negar-nos aquesta informació", ha manifestat Marchena, ja que l'ha advertit que no contestar pot tenir conseqüències penals per a ell. Baños, però, ha insistit en el 'no' per "dignitat democràtica i antifeixista".

El president del tribunal ha proposat una sortida per evitar haver d'emprendre accions contra Baños i li ha proposat que les preguntes les formulés Vox i que fos ell mateix qui les acabés fent a l'exdiputat cupaire. El lletrat Javier Ortega Smith ha preguntat a Baños des de quan era diputat de la CUP i, immediatament, Marchena ha traslladat la pregunta a Baños.

Però amb la segona pregunta l'exdiputat de la CUP s'ha queixat i ha dit que, de fet, estava responent les preguntes de Vox. Per això, el president del tribunal ha decidit suspendre la sessió durant quatre minuts per comentar amb la resta de magistrats aquest incident. Marchena considera que Baños no estava "acceptant" la solució que li havia ofert i també s'estava negant a contestar a la presidència del tribunal. Després de la breu pausa, Marchena ha anunciat que deduïa testimoni i posava els fets en coneixement del jutjat de guàrdia.

Tanmateix, un cop acabada la sessió, fonts jurídiques han informat que el tribunal ha decidit imposar una multa de 2.500 euros a cadascun d'ells i els dona cinc dies per reconsiderar la seva posició abans de posar el cas en coneixement d'un jutjat perquè els investigui (deduir testimoni). Fonts jurídiques han explicat que la sanció es pot recórrer primer davant la mateixa sala i després a la Sala de Govern del Tribunal Suprem.



Reguant segueix el mateix patró

La següent testimoni citada era l'exdiputada cupaire Eulàlia Reguant, que també ha deixat clar que faria el mateix que Baños des del principi. "Davant l'extrema dreta i un partit masclista i xenòfob no acceptaré respondre les seves preguntes", ha manifestat. Immediatament, el president del tribunal l'ha informat que posaria els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i li ha demanat que abandonés la sala. Com en el cas de Baños, Reguant té ara cinc dies per replantejar-se la seva posició.

El lletrat de Cuixart Benet Salellas ha intentat que s'apliqués a Reguant l'opció donada a Baños i que Marchena fos el que fes les preguntes de Vox, ja que aquesta defensa també l'havia proposat. Però el president ha estat taxatiu. "No podem fixar un precedent en què els testimonis seleccionin a qui contesten", ha sentenciat.