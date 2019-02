En directe · Santamaría afirma que mai va parlar amb ningú del Govern del referèndum

13.05 h

El judici de l'1-O que se celebra al Tribunal Suprem des del 12 de febrer entra aquest dimecres en una nova fase de la vista un cop acabades les declaracions dels acusats. A partir d'ara, serà el torn delsproposats per les parts i que, a diferència dels processats, tenen l'obligació de dir la veritat. Els primers testimonis tenen un marcat perfil polític i destaca la presència dimecres a la tarda de l'expresident espanyol Mariano Rajoy , l'expresident de la Generalitat Artur Mas , l'exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría i l'exministra d'Hisenda Cristóbal Montoro L'exvicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmat que mai va parlar amb ningú del Govern sobre l'1-O i si volien per un referèndum calia modificar la Constitució "i no intentar negociar una cosa a la que mai es va prestar" el govern de Mariano Rajoy. A preguntes de Vox, ha defensat per què van apostar pel 155 i no per declarar de l'estat d'excepció. Segons Santamaría, consideraven que era més "adequat" en "defensa de la convivència". Segons ha assenyalat, l'estat d'excepció suposava "vulneració de drets fonamentals" dels ciutadans i, per això, creien que s'ajustava més la Constitució el 155 perquè "actuava contra els responsables". Ha afegit que van advertir el Govern que no podien seguir amb el referèndum i ha parlat "d'estratègia concertada". "Sabien que després de la violència del 20 i 21 de setembre es podia tornar a produir i van seguir endavant", ha assenyalat.L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha reconegut quei altres l'estiu del 2016 quan es començava a parlar del referèndum. En aquell moment ja no era president i ha afirmat queperò que s'introdueix "pel debat generat a la societat catalana" i no només per la pressió de la CUP . També ha relatat que va advertir de les dificultats de convocar un referèndum i que ho va fer partint de l'experiència que tenia pel(llavors ja estava investigat per la justícia). "Els vaig dir que si optaven pel referèndum jo no m'hi oposaria però que mai es perdés per part de la Generalitat la capacitat d'iniciativa institucional en un marc legal que la Generalitat pogués controlar", ha manifestat. En aquest sentit, ha dit que per "controlar la situació" l'eina eren les eleccions. Sobre l'1-O, ha dit que hi havia "obsessió" per donar-li cobertura jurídica però que el "pes fonamental" va ser de la societat civil.Joan Tardà ha assegurat després de declarar davant del Suprem que el judici només pot "evolucionar" cap a l'absolució i que, "tard o d'hora, l'estat espanyol haurà de demanar perdó pel que ha passat" i encarar el repte de trobar una sortida "a una demanda democràtica com és la catalana". Tardà també ha dit que el procés judicial passarà a la història "perquè s'estudiarà als llibres de text com el procés de la vergonya". "D'aquí a uns anys tots pensarem: quina estupidesa", ha remarcat. El diputat ha insistit, tal i com a fet durant la seva declaració com a testimoni, que es tracta d'un judici "inspirat en la venjança" fruit "d'un estat espanyol que es va sentir humiliat l'1-O per la presència d'urnes". "Nosaltres apel·larem sempre a la responsabilitat i no abandonarem mai l'escenari del diàleg", ha insistit.El Tribunal Suprem ha ajornat la declaració del president del Parlament, Roger Torrent , per al dia 4 de març a dos quarts de dotze del migdia. Torrent estava citat aquest dimecres però va enviar una notificació al·legant que tenia ple al Parlament i no podia assistir per declarar com a testimoni. Per això, el president, Manuel Marchena, ha anunciat que posposen el seu interrogatori. Ha estat l'acusació popular de Vox qui l'ha demanat.El portaveu d' ERC al Congrés, Joan Tardà , ha obert aquest dimecres el torn dels testimonis al judici de l'1-O i ho ha fet topant amb el president del tribunal, Manuel Marchena, per l'ús de la llengua catalana per les valoracions polítiques. "Aquest judici està inspirat en la venjança", ha començat dient, moment en què Marchena l'ha tallat per avisar-lo que, com a testimoni, el seu paper al judici "no està autoritzat a fer valoracions polítiques", sinó que el que ha de fer és "contribuir a l'esclariment dels fets". Tardà també ha mostrat la seva intenció de respondre en castellà l'acusació popular de Vox , però Marchena li ha dit que, com a testimoni, no hi té dret.El president del tribunal de l'1-O, Manuel Marchena , ha iniciat la fase de testimonis advertint quei ha demanat que se cenyeixin als fets. "El testimoni és un tercer que ve a contribuir a esclarir els fets i opina exclusivament sobre allò que va percebre pels seus sentits, evitem valoracions i debats i agrairem a tots els testimonis que contribueixin a esclarir els fets", ha demanat a l'inici de la sessió. Per això, ha dit explícitament que s'abstinguin de fer "opinions ni formular judicis de valor de caràcter jurídic o socio-polític".