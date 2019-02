En directe: Urkullu diu que mai va negociar res sobre un referèndum o el dret a l'autodeterminació

10.38 h

Urkullu diu que mai va negociar res sobre un referèndum o el dret a l'autodeterminació

El judici de l'1-O es reprèn aquest dijous amb la, amb un marcat caràcter polític. La sessió començarà a les deu del matí amb la declaració del lehendakari Íñigo Urkullu , que haurà d'aclarir quin paper va jugar entre el govern espanyol i la Generalitat abans de la declaració d'independència després que l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy hagi negat aquest dimecres que hi hagués cap mediació i no hagi aclarit si es van veure personalment. Per aquest dijous també estan citats l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido , l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián i els exdiputats dels comuns Albano-Dante Fachín Xavier Domènech . Completen la llista de testimonis d'aquest dijous l'expresident del Parlament Ernest Benach , el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, el secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies, i l'actual director del CatSalut, Adrià Comella.El lehendakari,, ha relatat al Tribunal Suprem que en els dies previs al 155per. En aquest context, ha afirmat que l'expresident Rajoy no va donar les "garanties" que demanava Carles Puigdemont que havia decidir convocar eleccions si el govern espanyol no aplicava el 155. Urkullu ha dit que Rajoy no li va donar cap resposta "taxativa", tot i que va "intuir" que l'expresident no es decantava per aplicar el 155. El lehendakari ha reconegut que va ser Puigdemont qui, el 19 de juny de 2019, li va demanar que "intervingués" i. Va arribar a fer cinc propostes de diàleg a tots dos executius per evitar la DUI i el 155 però ha negat que, en cap cas, va ser objecte de negociació ni el referèndum ni el dret d'autodeterminació. També ha dit que, tot i que l'expresident va dir al Suprem que no ho recordava.