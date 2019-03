Zoido atribueix les càrregues de l´1-O als «operatius policials»

L'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido es va desvincular al Tribunal Suprem del dispositiu de seguretat dissenyat pels cossos de seguretat estatals per l'1-O. «Ni el vaig dissenyar ni vaig valorar els dispositius de seguretat», va assegurar en la seva declaració com a testimoni, que es va remetre a Diego Pérez de los Cobos com a director de l'operatiu.

«No vaig donar l'odre del que havien de fer», va dir, tot afegint que les decisions de si havien d'intervenir o s'havien de retirar les prenien «els operatius». Sobre els Mossos, va dir que aquell dia «no es van veure unitats d'intervenció» i va lamentar que haurien d'haver posat més efectius i que havien «sorgit problemes» amb la policia catalana ja abans del dia del referèndum. Zoido va rebutjar parlar «d'excessos policials» i va qualificar de «proporcionada» i racional» l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil «donades les circumstàncies d'aquell dia».

«He tingut per costum no entrar ni a dissenyar ni a valorar els dispositius de seguretat, no conec que hi hagi hagut molts ministres que ho fessin si no tenien un coneixement específic», va dir, «ni el vaig dissenyar ni res». Preguntat per l'advocat de Forn, Xavier Melero, de qui dirigia l'operatiu, va assegurar que aquest estava a càrrec de Diego Pérez de los Cobos, que va ser nomenat «coordinador» dels cossos de seguretat primer per la fiscalia i després pel TSJC.El total d'efectius enviats a Catalunya uns dies abans de l'1-O van ser uns 6.000 en el seu punt màxim.

En aquest sentit, Zoido va afirmar que va ser «impossible» per a la policia donar compliment a l'ordre del TSJC i aturar el referèndum. «Era impossible després del que s'havia organitzat, hi havia escuts humans que impedien que es pogués accedir a les escoles», va manifestar Zoido a la fiscalia. A més, va afirmar que hi havia «resistència activa, organitzada» que impedia a la policia complir l'ordre judicial. També va assegurar que es van produir «actuacions violentes contra els policies» i que va tenir «un coneixement per referències» que en alguns casos els Mossos avisaven dels seus moviments.

Preguntat sobre les càrregues de l'1-O, ha explicat que «la situació de tensió a vegades és complicada i complexa», però que creu que «és habitual que, quan es veu l'ocupació de la força, les imatges són totes semblants».