Dos morts en un incendi a Barcelona

Dues persones, un home de 74 anys i una dona de 65, han resultat mortes en un incendi a l'avinguda de Xile, aquest diumenge al matí en un edifici d'11 plantes situat al número 42, al barri de les Corts de Barcelona. El foc ha començat cap a dos quarts de vuit del matí i ha cremat un pis de la quarta planta, on vivien les dues víctimes mortals.

Fins al lloc s'han desplaçat 11 dotacions dels Bombers de Barcelona, 11 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) , efectius de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra. Com a mesura preventiva s'ha evacuat parcialment l'edifici i la resta de veïns han estat confinats a casa seva. Segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona, el foc s'ha donat per controlat a les 9.11 hores, no hi ha més ferits i els veïns evacuats podran tornar a casa seva perquè l'estructura del bloc de pisos no s'ha vist afectada.

La Guàrdia Urbana ha regulat el trànsit de l'avinguda Xile per facilitar les tasques dels efectius d'emergències.