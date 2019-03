Torrent: "Mai renunciarem a la voluntat majoritària de Catalunya. Tornaré a votar"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha criticat que els 12 acusats estiguin asseguts al banc dels acusats per l'1-O. "Si els acusats estan aquí per organitzar un referèndum ho hauríem d'estar milers de persones, el primer jo", ha manifestat durant el seu interrogatori al Suprem.

Torrent ha defensat la seva antecessora, Carme Forcadell, i ha dit que la Mesa no pot "no admetre" una iniciativa d'un grup "per més inconstitucional que un pugui pensar que és" perquè només ha de mirar si està ben presentada en temps i forma. "Si no fos així, es convertiria en un òrgan censor", ha manifestat.

A més, ha dit explícitament que si s'hagués trobat en la posició de Forcadell hauria actuat de la mateixa manera i ha defensat que la solució al conflicte polític a Catalunya passarà per tornar a votar. "Jo vaig votar l'1-O com més de dos milions de persones, i tornarem a votar perquè el conflicte només es resoldrà a través d'un referèndum", ha manifestat.