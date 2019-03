El judici del Suprem es reprèn amb la declaració d'Enric Millo

El judici al Tribunal Suprem es reprèn aquest dimarts a dos quarts de deu amb la declaració de l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo, que havia de declarar dilluns però que no va tenir temps i, per això, s'ha posposar a aquest dimarts.



Els magistrats calculaven que poguessin declarar fins a nou testimonis dilluns però l'interrogatori només de l'exnúmero 2 d'Interior José Antonio Nieto va ocupar tot el matí. Per això, el president, Manuel Marchena, ha reordenat el llistat i ha posposat per dimarts la declaració de Millo i també del responsable de la conselleria d'Interior durant el 155, Juan Antonio Puigserver, i l'exconsellera de Presidència, Neus Munté. Aquests interrogatoris se sumen als ja assenyalats per dimarts, entre ells el del coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador de l'operatiu policial de l'1-O.

A banda de Millo, Puigserver, Munté i Diego de los Cobos, el tribunal també calcula que puguin declarar els màxims responsables de la Guàrdia Civil i la Policia espanyol durant l'1-O (Àngel Gozalo i Sebastián Trapote, respectivament) i també el comissari general d'Informació dels Mossos l'octubre de 2017, Manuel Castellví.

En la planificació anterior també es preveia que, a la tarda, declaressin Emili Quevedo, que s'ocupava de la Comissaria General Tècnica de Planificació i Seguretat dels Mossos, i Cristina Manresa, que és la cap de la Regió Policial Metropolitana Nord de la policia catalana. La fiscalia ha renunciat a la declaració de Manresa i està per veure si Quevedo declararà ja que està investigat a un jutjat de Cornellà de Llobregat.