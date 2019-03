La màfia russa va blanquejar diners comprant mansions a la Costa Brava

Un alt càrrec del govern de Putin s'hauria beneficiat d'una xarxa de blanqueig de diners amb inversions a la Costa Brava. La família de Vladimir Artyakov, antic governador regional de Samara i actual directiu d'una important empresa pública russa de tecnologia i armament, va adquirir propietats a S'agaró Vell, a Platja d'Aro amb diners provinents de diferents paradisos fiscals.

Segons una investigació periodística internacional cooridnada per l'Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), del qual formen part diversos mitjans internacionals com ara 'The Guardian' i 'El Periódico de Catalunya', una estructura va blanquejar fins a 4.000 milions d'euros procedents e Rússia a una vintena de països.

La xarxa feia servir una estructura de companyies off-shore per blanquejar diners, evitar impostos i amagar béns a l'estranger. Aquest mecanisme, anomenat 'Bugaderia Troika' pel nom del banc d'inversió que feia d'eix a l'entramat, Troika Dialog és el que va fer servir la família Artyakov per comprar diverses residències de luxe a l'exclusiva urbanització de la Costa Brava central.

Segons detalla la informació publicada pel Periódico de Catalunya, la xarxa va fer préstecs a través de dues societats radicades a Panamà i les illes Verge Britàniques per valor de més de 14 milions a una dona russa de 80 anys. Amb aquesta suma va comprar les dues mansions a Platja d'Aro. La senyora, familiar del polític rus, va acabar venent aquestes propietats al seu nét. Les empreses van desaparèixer sense reclamar els diners a la compradora inicial.