Ribó acaba el mandat de síndic de greuges

La presidència del Parlament va declarar vacant el càrrec de síndic de greuges divendres passat, 1 de març, després de 14 anys, en dos mandats de 5 i 9 anys respectivament, de Rafael Ribó, mitjançant l'aprovació d'una resolució publicada aquest dilluns al BOPC (Butlletí Oficial del Parlament).

Així s'explica en aquest document en el qual es detalla que Ribó, que va ser reescollit com a síndic el 10 de febrer del 2010, continuarà exercint el seu càrrec de manera interina fins que sigui nomenat el seu successor, malgrat que el seu mandat finalitzés de manera oficial el 2 de març de 2019.

«D'acord amb el que estableixen els articles 10, 14.1.a i 15.1 de la llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, comunico que Rafael Ribo i Massó, que va ser nomenat síndic de greuges pel Parlament de Catalunya el 10 de febrer, cessa en el càrrec perquè ha acabat el període de nou anys de mandat, per la qual cosa el càrrec resta vacant», resa el text publicat al BOPC i signat pel president de la cambra catalana, Roger Torrent.

Ribó compta amb una llarga trajectòria política a les seves espatlles. Va ser escollit secretari general del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), i posteriorment president del nou grup parlamentari ecosocialista, Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV). Per a ambdós partits va ser diputat al Parlament des del 1980 i el 2003 i també diputat per Barcelona al Congrés de diputats durant els anys 1993 i 1995 (amb el Grup Parlamentari Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya).

A partir del 17 de juny de 2004 va ser escollit síndic de greuges de Catalunya en substitució d'Anton Cañellas i Balcells.

Amb la reforma de l'estatut el 2006 van augmentar les seves competències i es va estendre el mandat de cinc a nou anys sense possibilitat de renovació. El 2010 Ribó va ser reescollit amb 117 vots a favor, tres en contra i tres abstencions.