Detingut el líder de Vox a Lleida per abusos sexuals que podrien incloure menors incapacitats

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts el líder de Vox a Lleida, José Antonio Ortiz, per un presumpte delicte d'abusos sexuals a majors d'edat però que també podrien incloure menors incapacitats, segons han confirmat a l'ACN fonts properes al cas, que han apuntat que la investigació està en fase inicial i que és possible que Ortiz passi a disposició judicial aquest mateix dimecres, en les properes hores. Tots els abusats serien de gènere masculí. La detenció l'han avançat els diaris 'Segre' i 'La Mañana'. Els Mossos haurien actuat després de rebre una denúncia per abusos sexuals a menors. Les víctimes serien conegudes del seu entorn més proper, segons els rotatius.