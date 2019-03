Un home entra armat amb un matxet a un centre de MENAS de Canet de Mar

Un home va entrar aquest dimarts a una casa de colònies de Canet de Mar (Maresme), on hi viuen una cinquantena de menors estrangers no acompanyats –els anomenats MENAS–, armat amb un matxet. Els fets van passar poc abans de les quatre de la tarda, segons han explicat els Mossos d'Esquadra, que van detenir l'agressor per amenaces. Tot i l'ensurt no hi va haver cap persona ferida i el detingut ha quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar davant el jutge.

Des de l'Ajuntament lamenten que no es tracta d'un fet aïllat i l'alcaldessa, Blanca Arbell, explica a l'ACN que grups "malintencionats" amb "ideologies no gaire democràtiques" volen generar una "alarma fictícia" per la presència dels joves. Arbell assegura que les dades policials demostren que no tenen relació amb cap fet delictiu al poble.

"Els acusen de tot el que passa sigui veritat o no, però amb les xifres policials a la mà veiem que els robatoris a domicilis no tenen res a veure amb ells", assegura Arbell. L'alcaldessa denuncia que es vulgui crear un entorn de crispació a l'entorn dels joves pel simple fet de fer vida al poble.

Hi ha gent "malintencionada", assegura, que diuen "mentides i barbaritats" a les xarxes socials sobre els MENAS allotjats al municipi. Per Arbell, aquest és un dels motius que provoqués dimarts que un altre jove del municipi es volgués "prendre la justícia pel seu compte" i intentés atacar els menor no acompanyats: " S'està creant una alarma innecessària i fictícia".

Arbell repta els que critiquen els joves a denunciar fets concrets davant la policia, ja que ara per ara, assegura, no n'hi ha cap de presentada davant la Policia Local. "Es mouen pel poble com qualsevol altre grup d'adolescents i pel sol fet de veure'ls junts ja es crea una alarma per veïns d'ideologies no gaire democràtiques", ha etzibat Arbell.

El govern municipal es reunirà aquest dimecres per analitzar la situació, mentre la Generalitat ja ha anunciat que es presentarà com a acusació contra l'agressor en defensa dels drets dels infants, segons ha informat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.