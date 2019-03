11.23 h

Buch: «L'Estat vol desprestigiar i perseguir el cos dels Mossos d'Esquadra»

11.10 h

El tribunal acorda que no s'emeti cap imatge de la declaració secretària judicial del 13

10.58 h

Pérez de los Cobos: «La resistència passiva es va tornar activa quan els policies arribaven als col·legis»

10.15 h

Marchena evita més preguntes de les defenses a Pérez de los Cobos sobre si van existir càrregues policials l'1-O

10.10 h

Pérez de los Cobos desconeix si es va utilitzar gas pebre a Aiguaviva

09.50 h

Forn reivindica la professionalitat dels Mossos

09.38 h

Xuclà diu que Millo va demostrar «molt desvergonyiment»

El conseller d'Interior, Miquel Buch , ha opinat aquest dimecres que els testimonis al Suprem de l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo i del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos busquen. És més, ha remarcat que "l'Estat vol perseguir el cos dels Mossos d'Esquadra" perquè "no se'l sent propi", i ha posat d'exemple el que va passar amb els atemptats del 17 d'agost. En declaracions a Ser Catalunya, Buch. Al seu parer van "justificar la brutalitat policial" per mantenir el "fals relat" que sustenta l'acusació contra els líders independentistes.El tribunal del judici de l'1-O ha acordat quede la declaració de lade Barcelona,, de manera que. És la segona vegada que es pren aquesta mesura, que ja es va aplicar amb el secretari general del Parlament,. La fiscalia ha vist "necessària" la mesura perquè del Toro viu a Barcelona, fet que ha provocat la. Per exemple, l'advocat Jordi Pina ha dit no està en desacord amb que no s'emeti la imatge però sí amb l'argumentació del ministeri públic, perquè. El lletrat Andreu van den Eynde sí ha protestat per la mesura tot recordant que la sala va decidir donar "publicitat" al judici i que fins i tot això va afectar la "presència d'observadors". També ha qualificat la secretària com a "".Diego Pérez de los Cobos, ha insistit que. El lletrat de Junqueras i Romeva,, li ha recordat que consta en un informe entregat a un jutjat de Barcelona que parlés de resistència "passiva" als col·legis electorals. El coronel ha puntualitzat que això era el que es trobaven quan arribaven però en la "majoria de casos" aquesta actitud canviava a "resistència activa" quan arribaven els agents. "Conformaven un bloc humà, distribuïen tasques i alguns assumien el paper de fustigació als policies amb insults, agressions i llançament d'objectes", ha descrit el coronel. "El nombre de gent que va anar a votar no té interès, el més important és l'actitud", ha afirmat. Pérez de los Cobos ha reconegut queEl president del tribunal, Manuel Marchena , ha evitat més preguntes de les defenses al coronel que va coordinar l'operatiu de l'1-O, Diego Pérez de los Cobos, sobre. Ha estat el lletrat Jordi Pina qui ha insistit si considerava que "25 policies usant defenses contra gent amb les mans alçades" no era un càrrega. Marchena ha impedit la resposta del coronel i ha retret al lletrat de Rull, Turull i Sànchez que ja havia respost en la sessió de dimarts dient que no hi havia hagut càrregues. Pina ha insistit i ha recordat al coronel que estava sota jurament i que. Això ha molestat Marchena, que ha demanat a Pina que no fes més advertències en aquest sentit perquè no era ell qui li havia de recordar que estava sota jurament perquè ja ho havia fet el tribunal. "Vostè no em pot interrompre a mi, jo sí que puc fer-ho; aquesta situació és impròpia de la seva trajectòria jurídica", li ha etzibat MarchenaL'advocat de Jordi Turull Jordi Sànchez , Jordi Pina, ha preguntat ha preguntat a Diego Pérez de los Cobos si tenia coneixement de laper part dels cossos policials adurant la celebració del. El coronel ha respost queal municipi gironí.L'exconseller d'Interior Joaquim Forn ha reivindicat aquest dimecres ladels Mossos d'Esquadra i dels seus comandaments després dels testimonis al Tribunal Suprem de l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo i del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, que va coordinar l'. "Després d'escoltar ahir Millo i Pérez de los Cobos només em venen ganes de destacar i reconèixer la professionalitat i el rigor del cos de Mossos i dels seus comandaments", ha apuntat Forn a través de Twitter, on ha destacat l'"orgull" que sent d'haver estat el seu responsable polític. "Gràcies Mossos", ha afegit.El diputat del PDeCAT al Congrés dels Diputats Jordi Xuclà ha carregat contra l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo que dimarts va comparèixer davant del Tribunal Suprem. "Va demostrar tenir molt desvergonyiment polític, intel·lectual i moral en l'evolució dels seus plantejaments", ha dit Xuclà en una atenció als mitjans aquest dimecres al matí. El diputat del partit demòcrata ha criticat la "incoherència en l'evolució política" de l'exdiputat del PP , i ha recordat el seu passat com a portaveu adjunt de CiU al Parlament. Xuclà ha afirmat queamb els seus excompanys diputats acusats de rebel·lió. A banda, el diputat del PDeCAT ha afirmat que les mencions a l'exmajor dels Mossos Josep Lluís Trapero durant el judici de l'1-O generen "indefensió".