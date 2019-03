El pràctic de Palamós desmenteix la versió de Rull

El pràctic titular del Port de Palamós Pedro Buil ha assegurat al Tribunal Suprem que no hi havia "cap impediment" perquè el vaixell Moby Dada, conegut popularment per tenir dibuixada la imatge de Piolín, atraqués a en aquesta infraestructura portuària per allotjar-hi policies durant l'operatiu de l'1-O. En la seva declaració com a testimoni, ha explicat que la denegació va arribar per part dels serveis centrals a Barcelona de Ports de Catalunya, i no des de la zona de Girona com es fa habitualment.

Ha relatat que hi havia "molls desocupats" i que no hi havia cap problema amb el trànsit de creuers que estaven previstos perquè hi havia prou espai. En la seva declaració, Rull va afirmar que el moll estava ocupat per creuers que havien de venir i que allotjar el vaixell dels policies suposava "desactivar tota l'operativa del port" ja que els creuers eren "la joia de la corona".

A preguntes del fiscal, ha dit que no existia cap impossibilitat tècnica per permetre l'atracament. "Vam preguntar si hi havia alguna deficiència però ens van comunicar que tot estava en perfecte estat i podien atracar, a més el mar estava en calma, no hi havia cap deficiència que impedís la maniobra d'atracament", ha detallat.

A més, ha afegit que els molls del port estaven lliures i que, tot i que hi havia creuers previstos, va comprovar les eslores del 'Piolín' i dels vaixells que estaven per venir i que no hi havia "cap impediment" perquè coincidissin atracats al port.

Durant la seva declaració, ha explicat que habitualment qui fer les autoritzacions per atracar a Palamós són els responsables de la zona nord però que, en aquest cas, se'l va informar que la denegació va arribar des dels "serveis centrals" de Barcelona i que no li van donar cap motiu. Finalment, el vaixell va acabar atracant al port de Barcelona.



Contradiccions amb Rull

En la seva declaració de Rull, l'exconseller de Territori i Sostenibilitat va negar que fos ell personalment qui negués l'entrada del vaixell i que va ser dels responsables del port, tot i que va dir que era "encertada" i "no arbitrària". "Jo com a conseller no autoritzo cada vaixell que demana amarrar, ho van fer els responsables del port de manera seriosa i diligent i ho van fer sense consultar-me", va explicar Rull. L'exconseller va justificar que no hi havia hagut cap "sol·licitud formal" i que, a més, el moll estava ocupat per creuers que havien de venir i que allotjar el vaixell amb policies suposava "desactivar tota l'operativa del port" ja que els creuers eren la "joia de la corona".



Una versió "menyspreable"

Durant les preguntes al fiscal Fidel Cadena, Buil ha recordat que va enviar una carta al jutge instructor contra unes declaracions llegides a la premsa sobre una "versió menyspreable" donada per Rull en fase d'instrucció en què s'assegurava que l'exconseller havia dit que Capitania Marítima no havia deixat el vaixell "fondejar". Buil ha remarcat que fondejar i amarrar són "dos conceptes molt diferents" i que, en el cas del Port de Palamós, les competències corresponen a administracions diferents, i ha assegurat que el vaixell va fondejar. En canvi, a preguntes de l'advocat Jordi Pina, ha admès que la declaració que va fer Rull durant el judici en aquest aspecte va ser "correcta".