La secretària judicial del 20-S diu que era «impossible» sortir per la porta per l´«allau» de gent i el «tumult»

La secretària judicial del 13 ha explicat que va tenir "por com qualsevol ser humà" durant els registres del dia 20-S quan va veure, des del terrat, la manifestació a les portes de l'edifici. Ha explicat que totes les ofertes que li van fer eren "indamissibles" perquè comportaven sortir per la porta principal on hi havia "un tumult", "una allau" i un "mar de gent". Montserrat del Toro ha explicat que s'hi va negar i que, com a última opció, va trucar al magistrat instructor, Juan Antonio Ramírez Sunyer. "M'has de treure d'aquí", ha explicat. Llavors, va ser el jutge qui va ordenar al major Josep Lluís Trapero que la tragués de l'edifici en mitja hora. Fins i tot, ha desvetllat que ella va arribar a demanar un helicòpter però que no era factible perquè al terrat hi havia moltes antenes. Finalment, ha explicat que va haver de saltar "un muret d'un metre" i "despenjar-se" per accedir al terrat del Teatre Coliseum, i sortir camuflada entre actors passada la mitjanit quan el teatre ja estava buit. "Vaig haver de córrer per entrar a un vehicle no logotipat dels Mossos perquè la manifestació estava a dos metres", ha explicat.