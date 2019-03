Un informe diu que el sobiranisme volia prohibir partits contraris a la República

L'independentisme es va plantejar prohibir els partits que anessin contra la República catalana o la seva Constitució, així com espiar els grups que poguessin actuar contra el nou Estat i crear una unitat especialitzada en «espanyolisme violent».

Així consta en un dels últims informes remesos per la Guàrdia Civil al Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, que instrueix la causa contra l'organització del referèndum il·legal de l'1 d'octubre i la creació d'estructures d'Estat.

El citat document, a què va tenir accés Europa Press, recull els treballs que es van fer per redactar la Constitució de la futura República i que li van ser intervinguts a l'exsenador i jutge Santiago Vidal.

En el títol II d'aquest presumpte text constitucional es deia expressament que «es permetrà l'existència de tot tipus de participació política sempre que el seu programa electoral no vagi contra l'existència de Catalunya com a Estat ni contra aquesta Constitució».

En el capítol VI d'aquest esborrany també s'exposava que tots els funcionaris del nou Estat havien de tenir una «única nacionalitat», la catalana. I establien un termini de 6 mesos a partir del dia de la declaració d'independència perquè tots els funcionaris fessin «manifestació expressa» sobre si volien continuar sent del Regne d'Espanya.

En aquest cas cessarien de les seves funcions encara que se'ls permetria seguir residint a Catalunya, perdent la condició de funcionaris, en tant que seguirien sent ciutadans europeus. Però havien una salvaguarda en relació amb els militars professionals que no fossin catalans d'origen, i també per als membres de les forces de l'ordre públic militar o civil del Regne d'Espanya o que hagin format part d'un govern estranger. Aquests no podrien obtenir o conservar la ciutadania catalana. No obstant això, deixaven una porta oberta al fet que la República Catalana estudiés cas per cas la seva situació per atorgar-los la nacionalitat catalana si «renunciessin a la del seu origen».



Esborrany de Constitució

Aquest esborrany de Constitució també incloïa una disposició derogatòria per derogar la Monarquia espanyola, l'efectivitat de tots els títols nobiliaris concedits a i o per la Casa de Borbó des de 1700 fins a l'actualitat. Entre els documents trobats en els registres practicats a Santiago Vidal també hi ha la planificació de totes les estructures que necessitaria el nou Estat independent i aborden l'ordre públic i la defensa. Contemplen que, a part dels Mossos d'Esquadra, Catalunya compti amb un exèrcit que permeti respondre a les emergències internes i externes. Consideren imprescindible que el Govern garanteixi el control de l'ordre públic davant la DUI (declaració unilateral d'independència) per permetre que el procés cap a la sobirania es desenvolupi amb la màxima normalitat possible perquè «per ser acceptat com a Estat cal ser capaç de garantir la seguretat i les persones i el control del territori».

Per a això, consideren que la Policia ha de disposar d'informació sobre els grups que poguessin actuar contra el nou Estat, com podrien fer-ho, en quines condicions, com podrien dissuadir i com s'hauria d'afrontar aquesta situació.