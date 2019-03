En directe: Trapote relata «reaccions violentes», «actuacions organitzades» i «agressions» l'1-O

12.03 h

El Suprem cita el 14 de març com a testimoni Josep Lluís Trapero

11.28 h

Trapote relata «reaccions violèntes», «actuacions organitzades» i «agressions» l'1-O

10.43 h

Trapote acusa el Govern i les entitats d'enviar ciutadans a "bloquejar" col·legis

10.30 h

L'exdirector general d'Unipost s'acull al dret a no declarar

El Tribunal Suprem ha citat com a testimoni per al 14 de març a les quatre de la tarda l', el major Josep Lluís Trapero . El major està pendent de judici a l'Audiència Nacional,. Per tant,o pot escollir, en suport de la seva lletrada, Olga Tubau, quines preguntes vol respondre i quines no. Aquella tarda també declararan l'exnúmero 2 d'Economia,(investigat al TSJC), l'exsenador d'ERC i jutge, Santiago Vidal , i el comissionat per la Transició Nacional, Carles Pi i Sunyer (els dos últims investigats al 13 de Barcelona). També declararan el dimarts l'instructor i el secretari dels atestats de la Guàrdia Civil, a petició de la fiscalia, l'advocació i la defensa de Forn. .Sebastián Trapote ha relatat que. Segons ha relatat, hi haviai que "agredien i empenyien" els agents per impedir que actuessin. A més, ha dit que no només tenien com a funció dificultar l'entrada sinó també la sortida dels agents. "Si era difícil entrar era pitjor sortir perquè com a conseqüència de la intervenció els ciutadans de fora estaven enrabiats i les reaccions eren més violentes i les unitats s'han d'emplear de manera no contundent però més forta per poder-se replegar i no quedar rodejats", ha detallat. També, de "posar problemes a l'actuació" i "d'avisar" els concentrats. "Totes les incidències estan recollides a les actes", ha dit.Eldurant l'1-O, Sebastián Trapote , ha acusat el Govern i les entitats independentistes de"massivament". Durant la seva declaració com a testimoni al Suprem, Trapote ha fet un relat d'aquells dies en la línia del coronel Diego Pérez de los Cobos , ha dit quei ha acusat el major Josep Lluís Trapero de tenir "reticències" a ser coordinat per un membre del Ministeri de l'Interior. De fet, ha reconegut que dies abans de la jornada del referèndumen cas que els Mossos no actuessin o fessin un pla "insuficient", perquè ja tenien "indicis" que es podia donar aquesta situació. Ha afegit que ho van "comprovar" el dia 1 al matí.L'exdirector general de l'empresa de missatgeria d' Unipost , s'ha acollit al dret deque se celebra al Tribunal Suprem . La seva declaració estava previst per dilluns 11 de març, però finalment s'ha fet aquest dijous a l'inici de la sessió. Estava citat com a testimoni a petició de la fiscalia i l'acusació popular (VOX) però, pel fet d'estar investigat en un altre procediment, té dret a no sotmetre's a l'interrogatori. En la declaració al jutjat 13 de Barcelona el passat 25 d'abril, Raventós va explicar al jutge que l'encàrrec de la Generalitat entrava dins del contracte marc -que es renovava any a any almenys des del 2015- i que no van saber que els enviaments eren per l'1-O fins que la Guàrdia Civil va obrir les cartes certificades. També va recordar que, i que per això desconeixien el contingut dels sobres.