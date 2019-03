L´hotel Travé de Figueres va rebre «amenaces de boicot» per allotjar policies

L'administrador de l'hotel Travé de Figueres, Sergi Travé va denunciar ahir al Tribunal Suprem que va rebre nombroses trucades amb insults i amenaces de boicot si no feia fora el centenar d'agents de la Policia Nacional desplaçats a Catalunya per l'1-O que allotjava en el seu establiment.

L'administrador, que va demanar que no es difongués la seva imatge en el seu testifical en el judici a la cúpula del procés al Tribunal Suprem, va detallar que quan al setembre va allotjar a un centenar d'agents de la Policia desplaçats a Catalunya per l'1-O es van dur a terme a les portes del local dues manifestacions pacífiques, una a favor dels agents i una altra en contra.

A preguntes de l'advocada de l'Estat, María Seoane, el testimoni va detallar que aquells dies va rebre «nombroses» trucades, fins al punt que van haver de desconnectar el telèfon, en les que els pressionaven perquè fessin fora els policies, els insultaven i els amenaçaven amb boicot. A causa d'això, va avisar els agents, pel que es va establir un perímetre de seguretat a l'hotel.

Abans que ell, un altre director d'un hotel on es van allotjar els agents, l'hotel Gaudí de Reus, també va confirmar que es van produir concentracions dos dies en els quals hi va haver «molta gent», en aquest cas sempre de gent contrària a la seva presència, que corejava consignes com «fora policia» i «fora les forces d'ocupació».



Atracar el «Moby Dada»

El pràctic del port de Palamós, Pedro Buil, va afirmar en el judici del procés independentista que «no hi havia cap impediment» per deixar atracar el vaixell Moby Dada, conegut com a «Piolín», destinat a allotjar els agents de la Policia i Guàrdia Civil enviats a Catalunya, la qual cosa desmunta la tesi de l'exconseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull.

Buil va declarar com a testimoni en la vista oral que s'està celebrant al Tribunal Suprem, en què amb les preguntes del fiscal Fidel Cadena va relatar els diversos contactes que va mantenir amb la capitania del vaixell i amb els responsables de Ports de la Generalitat i de Barcelona.



«Joia de la Corona»

Rull va assegurar durant la seva declaració com a acusat que deixar que el vaixell entrés al port hagués estat «irresponsable» perquè això hagués «hipotecat de manera severíssima» l'activitat dels creuers, que són «la joia de la corona» de l'activitat econòmica portuària. Tot i això, el testimoni va assegurar que no hi havia «cap impediment per l'atracament» perquè ni les dimensions del vaixell eren un obstacle, ni les condicions meteorològiques eren adverses. Així mateix, va dir que hi havia dos molls desocupats.



Atracament viable?

«Era viable l'atracament a l'interior del port?», va preguntar el representant del Ministeri Públic, a qui el testimoni ha indicat que «sí» perquè van comprovar les mesures del vaixell en qüestió i el trànsit de creuers previstos per veure si hi havia espai suficient.

Va afegir que el mateix capità del «Moby Dada» li va assegurar que estava disposat a deixar el seu forat si algun vaixell més gran sol·licitava la seva entrada al port fins que pogués tornar a entrar.

Segons va explicat Buil en la seva breu declaració, el consignatari del vaixell que transportava els agents policials li va comunicar per telèfon la tarda del dia 19 de setembre la seva arribada a primera hora del matí següent, informant-lo igualment que no tenia «autorització d'atracament».

Després de contactar amb l'autoritat portuària de la Generalitat per gestionar aquest permís, el van remetre al Port de Barcelona, que finalment el van advertir que el vaixell no podia entrar. Ningú no li va detallar els motius de la negativa, va assenyalar Pedro Buil al tribunal.