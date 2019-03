Presó sense fiança per a l'exlíder de Vox a Lleida per abusar sexualment de discapacitats

La magistrada del jutjat d'instrucció 3 de Lleida, en funcions de guàrdia, ha acordat presó provisional sense fiança i prohibició de comunicació per a l'exlíder de Vox a Lleida per delictes d'abús sexual i pornografia sobre persones amb incapacitat. Segons ha informat el TSJC, en aquest moment processal són dues les víctimes que hi ha a la causa. José Antonio Ortiz va ser detingut dimarts a la tarda al seu lloc de treball i ahir dijous va comparèixer a l'oficina de l'Equip d'Atenció a la Víctima (EATAV) de Lleida on es va prendre declaració a una de les suposades víctimes d'aquests abusos. La detenció va tenir lloc arran d'una denúncia de dos discapacitats d'uns 30 anys que estan tutelats per la Fundació Alosa de Lleida i que treballen per Aspros.

L'exlíder de Vox a Lleida ha passat aquest divendres a disposició judicial després que els Mossos d'Esquadra hagin esgotat el màxim legal de 72 hores sota custòdia per seguir investigant els fets. La policia ha analitzat l'ordinador i el mòbil de José Antonio Ortiz per trobar proves que l'incriminin com ara imatges de contingut sexual. La magistrada del jutjat d'instrucció número 3 ha decidit enviar-lo a presó sense fiança.

Ahir dijous i encara sota custodia policial Ortiz va ser traslladat molt a prop dels jutjats del Canyeret. Va assistir a la compareixença d'una de les suposades víctimes a l'EATAV. Ho va fer darrer un vidre que facilita la intimitat i la seguretat de la víctima. La compareixença és una prova i la seva declaració es va fer seguint el protocol de la càmera de Gesell, de forma que no hi va haver contacte visual entre víctima i detingut, i les preguntes les va fer un professional assistencial especialitzat.

Va ser la fundació Alosa la que va detectar missatges de Whatsapp fora de lloc entre els dos denunciants i Ortiz. La policia sospita, però, que hi podria haver més afectats, fins i tot discapacitats menors d'edat. L'exlíder de Vox es guanyava la confiança de les seves víctimes per després poder contactar amb elles, però no és treballador de cap centre que atengui persones amb discapacitat.

Ortiz Cambray es presentava com a líder de la formació de la ultradreta a Lleida tot i que una vegada es va tenir coneixement de la seva detenció, Vox va negar que ho fos i el va suspendre el mateix dimecres de militància.