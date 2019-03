El 94% de les 4.447 desaparicions del 2018 es van resoldre abans d'un mes

Els Mossos d'Esquadra van gestionar 4.447 desaparicions el 2018, una mitjana de 371 al mes, un 1% més que el 2017. El portaveu dels Mossos Albert Oliva ha explicat que en el 94% dels casos les persones s'han localitzat abans d'un mes, un percentatge similar als anys anteriors. De les persones desaparegudes l'any passat el 34% van ser menors d'entre 13 i 17 anys, en el 60% dels casos dones, i un 6% van ser majors de 65 anys, el 70% homes. A partir de l'anàlisi del 84% de les persones desaparegudes es constata que el 58% viuen amb la família, el 52% pateix algun tipus de malaltia mental i el 70%, 2.568 persones, ja havien desaparegut en alguna altra ocasió. En aquest moment hi ha cinc investigacions obertes en l'àmbit criminal de persones desaparegudes, totes homicidis amb ocultació posterior de cadàver.

La majoria de les persones es van localitzar al mateix lloc que havien desaparegut i habitualment van retornar de manera voluntària. Pel que fa als retorns voluntaris, un 72% de les persones que van aparèixer ho van fer durant els quatre primers dies i un 86% la primera setmana. Per sexes, les dones que van tornar voluntàriament són un 53,5% i els homes un 43,5%. Per edats, el 58% dels joves entre 11 i 20 anys van retornar voluntàriament mentre que pel que fa a les altres edats no arriba al 40%.

El 26% de les desaparicions són a la Regió policial metropolitana sud (Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf), el 19% a la Regió de Barcelona i el 19% a la Regió policial metropolitana nord (Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme). El portaveu ha explicat que "el gruix fort" de les desaparicions, es produeix a la zona metropolitana.

La Unitat central de persones desaparegudes es va crear el 2010. En el moment de l'obertura d'aquesta unitat específica hi havia 163 persones pendents de localitzar a Catalunya que encara no s'han localitzat. En el cas de desaparicions antigues es manté un contacte amb les famílies "molt esporàdic" perquè "no hi ha informació", ha comentat Oliva.

Els Mossos insisteixen en la importància de presentar la denúncia de manera immediata per tal d'activar els recursos necessaris. Oliva ha insistit que en cap cas és cert que la denúncia s'hagi de presentar 24 hores després de la desaparició. Així mateix és important que quan la persona ha estat localitzada es comuniqui a qualsevol comissaria dels Mossos per tal de donar-la de baixa del sistema. Pel que fa a la difusió de fotos, Oliva ha indicat que la decisió de difondre la foto sempre deixen que la decisió final sigui de la seva família però ha recordat que "tant important és penjar la fotografia com treure-la" quan la persona ha tornat.



Cinc homicidis amb ocultació de cadàver sense resoldre



En aquest moment hi ha cinc investigacions obertes en l'àmbit criminal de persones desaparegudes, totes homicidis amb ocultació posterior de cadàver. Des del 2010 els investigadors han fet 30 investigacions. Han resolt 14 dels 19 homicidis amb ocultació posterior de cadàver, tres desaparicions per detencions il·legals perllongades en el temps i relacionades amb matrimonis forçats de residents d'origen paquistanès i 8 que finalment han acabat en casos de naturalesa no criminal.



L'oficina d'atenció als familiars rep 19.808 denúncies des del 2014



El 2014 es va crear l'Oficina d'atenció a les famílies de les persones desaparegudes. L'oficina disposa d'un telèfon de contacte per als familiars (937 137 137) i un correu electrònic (persones.desaparegudes@gencat.cat). De l'1 d'abril de 2014 fins l'1 de gener del 2019 el cos ha rebut 19808 denúncies per desaparició de persones de les quals s'han obert 741 casos per fer seguiment.

Durant aquest període s'han gestionat 5451 trucades a familiars i unitats 'investigació per facilitar tot tipus d'informació rellevant pels familiars. També s'han fet 410 entrevistes presencials amb familiars de desapareguts. La majoria al domicili familiar. També es fan acompanyaments als familiars en la recerca de persones desaparegudes en zones de muntanya juntament amb els serveis de recerca especialitzats. Aquesta oficina fa suport psicològic, aclarir dubtes, donar una primera resposta a les consultes jurídiques i reforçar la importància de denunciar la desaparició el més aviat possible.