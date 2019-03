"La declaració de Castellví va fer aigües, mentre De los Cobos, Trapote i Gozalo van estar contundents"

L'advocat penalista José María Fuster-Fabra considera que la declaració al Suprem del coordinador del dispositiu policial de l'1-O, Diego Pérez de los Cobos, i els aleshores caps de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya, Sebastián Trapote i Ángel Gozalo, van ser molt més "clares i contundents" que les del comissari dels Mossos d'Esquadra Manel Castellví, que "va fer aigües". "Així, considera que els tres primers van expressar les seves idees de forma més clara, "i sense papers", cosa que fa suposar que "no ha estat la millor setmana per les defenses". A més, considera que hi va haver "una gran diferència" entre les declaracions dels càrrecs polítics, com Rajoy, Sáenz de Santamaría, Zoido i Millo, i els comandaments policials.

En declaracions a l'ACN, l'advocat recorda que els cossos policials són jeràrquics i "les ordres van de dalt cap a baix". Això significa que "cadascú es responsabilitza del que ordena" i ha d'obeir les ordres encara que no li agradin, excepte si són manifestament il·legals. Per això, Fuster-Fabra considera que un bon comandament és el que diu que ell és el primer home del dispositiu i es responsabilitza de les accions dels seus agents, tot i que després aquests hauran de respondre de possibles males praxis si no han complert les ordres donades, cosa que haurà de demostrar el comandament. Així, considera que els policies i guàrdies civils van poder demostrar molt millor les seves tesis.

Fuster-Fabra ha defensat a nombrosos policies, guàrdies civils i mossos d'Esquadra en judicis per suposades males praxis, i també va aconseguir l'absolució de Diego Pérez de los Cobos en el judici de l'anomenat 'cas Urra', que va acabar amb la condemna a tres guàrdies civils per tortures a un etarra els anys 90.