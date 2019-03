El Consell Nacional del PDeCAT comença amb retard per la poca assistència de dirigents

El Consell Nacional (CN) del Partit Demòcrata (PDeCAT) ha començat a les 10:40 hores d'aquest diumenge, és a dir, amb un retard de 40 minuts, a causa de la poca assistència dels dirigents convocats a l'Hotel Hesperia Tower (l'Hospitalet). A la reunió hi ha acreditats 176 membres del PDeCAT dels 450 consellers convocats. La trobada ha patit un recés de 15 minuts perquè cal que almenys la meitat més un dels dirigents acudeixin al CN, i no és el cas. El reglament, però, no impedeix que si hi ha quòrum entre els assistents la reunió pugui començar. Val a dir que el partit va enviar la convocatòria al CN aquest dissabte al vespre. La consellera Àngels Chacón i el conseller Miquel Buch han assistit a la cimera, que ha d'abordar les llistes del 28-A, davant la possibilitat de trencar l'acord amb JxCat.

Paral·lelament, el grup parlamentari de JxCat es reunirà al local que tenia per les eleccions del 21-D (al c/ Jesús) a partir de les 11:00 hores. Dues reunions d'alt voltatge en plena crisi per les llistes de les eleccions espanyoles del 28-A. El PDeCAT avalaria que el president de la Crida i del grup de JxCat, Jordi Sànchez, així com presos i "exiliats" com Jordi Turull, Josep Rull i Lluís Puig, encapçalin la candidatura per Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona -respectivament-, però l'executiva del partit exigeix que els números dos -els "efectius"- siguin del PDeCAT. La consellera Laura Borràs sona amb força per ser la 2 de Sànchez.

Els noms de Sànchez i -sobretot- Borràs van tensar ahir la corda entre PDeCAT i JxCat. Fonts de la direcció del partit que presideix David Bonvehí manifesten el seu malestar amb l'entorn del grup parlamentari, a qui acusen d'estar fent "el mateix" que amb la candidatura del 21-D. El sector autodefinit "moderat i pragmàtic", representat pel propi Bonvehí, Ferran Bel, i dirigents com Carles Campuzano, Jordi Xuclà o Marta Pascal, adverteix que té majoria a l'executiva per bloquejar la proposta de JxCat, davant la manca de lideratge del PDeCAT per a les llistes del 28-A i de Barcelona -on la consellera Elsa Artadi seria la número dos de Quim Forn.

La direcció del PDeCAT ja es va reunir d'urgència dissabte a la tarda. Des de l'executiva del partit constaten que hi ha una "crisi contundent", també a nivell intern. La part del PDeCAT "pragmàtica" xoca amb el sector que comanda la vicepresidenta, Míriam Nogueras, propera a Carles Puigdemont. Sigui com sigui, les bases del PDeCAT estan pressionant perquè la direcció i el Consell Nacional d'avui bloquegin, si cal, l'acord amb JxCat davant el "perill" de la "pèrdua de decisió i de poder" del partit. El Consell Nacional debatrà la "forma de governança" sota la marca de JxCat, així com els espais que han d'ocupar els membres del PDeCAT a la llista del 28-A.

Des de l'executiva del PDeCAT apunten que la pressió de Puigdemont ha estat "brutal", i que fins i tot hauria amenaçat, ahir al vespre, d'estripar el carnet del PDeCAT. La tensió de les darreres hores ha estat tan elevada que veus del partit no descartaven que hi pugui haver alguna dimissió al llarg del dia.



Presos i "exiliats"



L'entorn de JxCat treballa perquè presos i "exiliats" liderin la llista del 28-A a totes les demarcacions. Així, si Sànchez es perfila per encapçalar la candidatura per Barcelona, els també empresonats -i dirigents del PDeCAT afins a Puigdemont- Turull i Rull apunten a ser els caps de llista per Lleida i Tarragona, respectivament, amb Puig -a Brussel·les- liderant la candidatura de Girona. A Rull el podria acompanyar el coordinador d'Organització i diputat al Congrés Ferran Bel, i el diputat i líder de la JNC, Sergi Miquel, podria ser el número dos per Girona. Per Barcelona, després de Sànchez i Borràs podrien aparèixer Nogueras i l'eurodiputat Ramon Tremosa.

El PDeCAT entén que està perdent representació i poder, i que la confecció de la llista és, de facto, una dissolució del partit dins la marca de JxCat -que, alhora, pertany al Partit Demòcrata.