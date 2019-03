La CUP decideix no presentar-se a les eleccions del 28-A i centrar-se en les municipals

La CUP ha decidit aquest diumenge, en Consell Polític extraordinari, que no concorrerà a les eleccions generals del 28 d'abril i que se centrarà en les municipals del 26 de maig. La militància ha considerat, amb 20 vots a favor, 37 en contra i 4 abstencions, que no es donen les condicions necessàries per constituir una candidatura "autènticament rupturista i transformadora" a l'estat espanyol.

Amb tot, la formació ha refermat que seguirà abordant l'estratègia municipalista com a "principal eina" de transformació social i ha subratllat l'esforç "cabdal" que ha fet la militància en aquest període de mobilitzacions.

A part, la CUP ha recordat que el 16 de març hi ha una manifestació a Madrid a favor del dret a l'autodeterminació, en contra de la retallada de drets fonamentals i per la llibertat dels polítics empresonats.