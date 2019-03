Sánchez promet impulsar una llei de l'eutanàsia i la mort digna a la pròxima legislatura

El secretari general del PSOE i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès a aprovar una llei de l'eutanàsia i la mort digna. Per tal que això sigui possible, Sánchez ha fet una crida a la mobilització per tal que la seva formació aconsegueixi "la majoria parlamentària" a les eleccions del 28 d'abril. En un acte de partit a la Corunya, Sánchez ha anunciat que, si continua a la Moncloa, seguirà "treballant per moltes conquestes socials que les dretes han impedit aquesta legislatura". Sánchez ha reivindicat el PSOE com el partit que uneix a Espanya davant la dreta i ha assegurat que el 28-A es tracta d'escollir entre dos camins "un que retrocedeix i un altre que avança". "La política no pot reduir-se a l'insult i la confrontació", ha afegit.

Sánchez ha afirmat que els socialistes "representen l'Espanya incloent", cosa que, segons ell, demostren a cada consell de ministres, amb l'aprovació de reals decrets perquè "cal governar fins a l'últim minut per intentar resoldre els problemes de la gent". "A la dreta no li molesten els divendres socials, el que els molesten són les nostres lleis socials i que governi el PSOE", ha reblat.

El líder socialista ha denunciat el "cordó sanitari" de la dreta al PSOE que, segons ell "serveix al país", va "derrotar" ETA i que "ha posat en marxa" lleis per lluitar contra la violència de gènere i que va posar en marxa la sanitat universal i l'ensenyament públic. "Un cordó sanitari no només afecta la direcció i a la militància del partit socialista, sinó als milions de persones que alguna vegada han votat el PSOE", ha conclòs.