Jaume Alonso-Cuevillas: «Espero estar a l´alçada per poder defensar els interessos de Girona i Catalunya»

Jaume Alonso-Cuevillas, cap de llista de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés dels Diputats, ha assegurat que espera "estar a l'alçada per poder defensar els interessos de Girona i Catalunya". En un tuit fet durant la matinada de dilluns, l'advocat assegura que mai s'havia plantejat ser candidat al Congrés. "Familiarment i personal, no ha estat una decisió fàcil. Encara ho estic paint. Gràcies JxCat per fer-me confiança. Sé que seran temps molt difícils", assegura.





Només d'aprovar-se el seu nomenament com a cap de llista per Girona, Alonso-Cuevillas va escriure a Twitter:Alonso-Cuevillas (1961), és jurista i economista, catedràtic de Dret Processal a la UB i exdegà del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Ha portat els casos de l'expresident Carles Puigdemont, i dels exconsellers Lluís Puig i Clara Ponsatí. Molt vinculat a l'entorn de l'expresident, fa uns mesos que reconeixia que no descartava fer el salt a a la política.Alonso-Cuevillas fa anys que té una casa a l'Estartit, una propietat que ell mateix ha explicat que va comprar a la família de Puigdemont, que durant alguns estius va regentar una pastisseria en aquest municipi del litoral baixempordanès.Tot i la clara influència de Puigdemont a l'hora de decidir les llistes electorals, JxCat ha afirmat que les candidatures de la formació són "un projecte d'equip i no personalista" i han afegit que representen la "màxima transversalitat" i que busquen seguir ampliant". En una roda de premsa, on han anunciat que l'expresident Carles Puigdemont encapçalarà la llista a Europa, han refermat el compromís de presentar-se "a totes les eleccions per defensar els drets i les llibertats sense peatges", com ha afirmat Elsa Artadi. D'altra banda, Míriam Nogueras, vicepresidenta del PDeCAT i número 3 a la llista al Congrés, ha assegurat que precisament a aquesta cambra JxCat "és el que fa més por". "A Madrid els fa por la unitat", ha afirmat, per després afegir que és JxCat qui la representa i que això és la seva "força".En aquest sentit, Nogueras ha assegurat que quan l'Estat "ha tremolat" és quan l'independentisme ha anat "junt", i ha apuntat que seran a les eleccions al Congrés "per responsabilitat" perquè cal ser "on es prenguin decisions" que els afectin.