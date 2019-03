Puigdemont imposa els seus afins per al 28-A i ell serà candidat a Europa

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont liderarà la candidatura de JxCAT a les europees del proper 26 de maig i ha situat els seus fidels a les llistes per al Congrés, on seran cap de cartell els presos Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull i el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, i per a les municipals. Després d'una reunió urgent en la qual JxCAT va acordar concórrer amb aquesta marca a les eleccions generals del 28 d'abril i a la doble cita de les municipals i europees del 26 de maig, la consellera Elsa Artadi va revelar que Puigdemont, actualment fugit de la justícia espanyola a Bèlgica, encapçalarà la llista de l'espai postconvergent a les eleccions al Parlament Europeu.

«La millor manera de seguir internacionalitzant el conflicte i que se'ns escolti a Europa, que es vegi la repressió, és que hi hagi una veu lliure de JxCAT a Europa, i aquesta veu no pot ser una altra que la de Puigdemont», va destacar Artadi, que deixarà el Govern per secundar la llista de l'exconseller Joaquim Forn, en presó preventiva i jutjat per rebel·lió al Suprem, a les municipals de Barcelona.

Després de setmanes de pugna entre l'entorn de Puigdemont i el del PDeCAT, l'expresident català ha aconseguit situar els seus fidels en els llocs clau de totes les candidatures de JxCAT a les eleccions generals, que encapçalarà per Barcelona l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez. Aquest estarà secundat a Barcelona com a número dos per l'actual consellera de Cultura, Laura Borràs, seguida de la diputada al Congrés més afí a les tesis de Puigdemont, Míriam Nogueras, i l'eurodiputat Ramon Tremosa, que cedeix el seu espai a la llista al Parlament europeu a l'expresident.

El pes de Puigdemont a les llistes per a les generals es constata també en els noms elegits per ser cap de cartell a les altres demarcacions catalanes: l'exconseller Jordi Turull serà el candidat per Lleida, el també exconseller Josep Rull per Tarragona i Jaume Alonso-Cuevillas, advocat de l'expresident, serà l'aspirant per Girona.

Artadi va defensar que, després de setmanes de negociacions a l'espai postconvergent entre el PDeCAT, la Crida i JxCAT, s'ha acordat que la marca electoral sigui JxCAT i que concorri en totes les cites electorals amb un projecte «transversal» per reflectir l'esperit del referèndum de l'1-O, la declaració d'independència del 27-O i les autonòmiques del 21-D.

«El nostre projecte és d'equip, no personalista, amb voluntat de seguir ampliant. El nostre projecte no pot ser un altre que defensar els drets i llibertats de Catalunya sense peatges», va destacar. A més, Nogueras va dir que JxCAT obre una nova etapa amb nous lideratges, amb gent «completament compromesa amb el país». "Si una cosa dóna por de Madrid és aquesta unitat. Quan ha tremolat Madrid? Quan hem anat junts. Lo que li fa por a l'Estat és que hagi un grup que es digui Junts per Catalunya", ha ressaltat.

Nogueras ha advertit que JxCAT anirà al Congrés "no a agenollar-se, sinó a ser contundent" i a "defensar desacomplexadament el mandat del 12-O i el 21-D".

En aquest sentit, ha apuntat que la seva candidatura serà l'"únic grup independentista i independent amb veu pròpia catalana" al Congrés.

A la llista al Congrés per Tarragona, Rull estarà secundat per Ferran Bel i Aurora Massip, a Lleida acompanyaran a Turull Concepció Cañadell i Rosa Borrell, mentre que a Girona secundaran a l'advocat Cuevillas Sergi Miquel i l'exconsellera socialista del tripartit Marina Geli.

De la seva banda, al Senat, JxCAT presentarà una llista amb l'exconseller de Cultura Lluis Puig, fugit de la justícia espanyola a Bèlgica, així com del professor Héctor López-Bofill i Assumpció Castellví