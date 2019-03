Judici al procés: un testimoni vincula Generalitat i Òmnium amb el material de l'1-O

La responsable de Recursos Humans de l'empresa d'arts gràfiques Artyplan, Rosa María Sans, ha admès aquest dimarts que l'entitat sobiranista Òmnium Cultural va encarregar material propagandístic --fullets i cartells-- del referèndum independentista de l'1 d'octubre del 2017, però que no es va emetre cap albarà d'entrega ni factura.

Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, Artyplan va elaborar 400.000 díptics, 26.000 fullets i 30.000 cartells, material que forma part d'un lot més gran d'encàrrecs a diverses empreses per part d'Òmnium, tal com consta en el sumari de la causa que investiga l'organització de l'1-O al Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona.

Dels correus electrònics intervinguts, els investigadors conclouen que Òmnium va fer una comanda de gairebé 1,3 milions i cartells i tríptics publicitaris del referèndum, la qual cosa tindria un cost de 61.879 euros entre la impressió i la distribució. Així, l'encàrrec constaria d'un milió de tríptics de grandària A4, 100.000 pirulos (per a estructures cilíndriques) de 70x100, 150.000 cartells per a porteries de grandària A3 i 30.000 cartells per a botigues de grandària A4.

"Es pot afirmar que la Generalitat va utilitzar Òmnium per fer les comandes i encarregar la distribució dels cartells per animar a votar l'1-O amb la inscripció institucional", dedueix la Guàrdia Civil en un dels informes incorporats en el sumari.

Client des de fa anys



No obstant això, Rosa María Sans no ha concretat si l'encàrrec fet a la seva empresa havia de ser facturat a la Generalitat, encara que tampoc no li han preguntat. Simplement ha dit que el material que va demanar Òmnium tenia un pressupost d'uns 17.200 euros i que no era la primera comanda de l'entitat sobiranista, perquè és client d'Artyplan des de fa anys.

Segons ha explicat Sans a preguntes de la fiscal Consuelo Madrigal, l'encàrrec de l'entitat sobiranista va arribar a Artyplan a través del seu departament comercial i que el pressupost el fixa el departament de producció, al capdavant del qual es troba Blas Cortés. Ella ha assegurat que no coneixia la comanda fins que la Guàrdia Civil es va personar en un magatzem de la companyia per intervenir-la i que després els agents li van demanar els informés del preu de venda.

Després de la declaració de Sans, i abans de suspendre la sessió fins a les 16.00 hores, l'advocada de l'exconsellera Meritxell Borràs, Judith Gené, ha recordat al tribunal que aquest dimecres està citat com a testimoni l'exdelegat de la Generalitat davant de la Unió Europea Amadeu Altafaj, a qui defensa al Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona. La lletrada ha posat en el seu coneixement que a causa de la seva condició d'imputat en aquesta causa s'acollirà al dret a no declarar.