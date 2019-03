Una responsable d'una impremta va fer cartells per valor de 17.000 euros sense albarà ni factura

Una responsable de l'impremta Artyplan diu que van fer cartells per valor de més de 17.000 euros sense albarà ni factura

La responsable de recursos humans de l'impremta Artyplan, Rosa Maria Sans, ha declarat al Suprem que l'empresa va elaborar cartells i fulletons per valor de 17.000 euros però sense albarà ni factura. Sans ha dit que va conèixer que era publicitat del referèndum un cop la Guàrdia Civil es va personar a l'empresa, el setembre de 2017. A posteriori, la Guàrdia Civil li va demanar que quantifiqués l'encàrrec i, després de consultar amb l'àrea de producció, el va valorar en 17.000 euros. Sans ha explicat que el contacte que figurava a la fulla d'encàrrec era Òmnium Cultural, amb qui treballava feia anys. També ha reconegut que, posteriorment al registre, va enviar un correu electrònic a tot el personal demanant que "donades les circumstàncies" no s'imprimís res que fes referència al referèndum. Segons la fiscalia, l'empresa va dipositar al magatzem de Disnet, a Sabadell, un total de 400.000 díptics, 26.000 fulletons i 30.000 cartells de l'1-O.

La responsable de recursos humans de l'empresa Artyplan ha reconegut que al setembre van rebre un encàrrec de cartellera institucional i que, posteriorment, va saber que era publicitat relacionada amb el referèndum. "Desconec qui va fer l'encàrrec", ha explicat Sans a preguntes de la fiscalia. Tanmateix, ha reconegut que en el full d'encàrrec constava com a contacte l'entitat Òmnium Cultural, amb qui feia anys que treballaven.

Ha explicat que fins que la Guàrdia Civil no es va presentar a la nau no va saber que l'encàrrec que havien imprès era de publicitat de l'1-O. És per això que, en data 19 de setembre i després del registre, ha explicat que va enviar un correu a tota la plantilla per demanar que no s'imprimís res sobre el referèndum.

Segons consta a l'escrit de conclusions provisional de la fiscalia, la Guàrdia Civil va intervenir al magatzem Disnet (on Artyplan dispositava material) fins a 400.000 díptics, 26.000 fulletons i 30.000 cartells.

Sans ha explicat que va quantificar el cost de l'encàrrec (que ocupava onze palets, ha dit) un cop li va demanar la Guàrdia Civil i ho va consultar amb el departament de producció. Ha explicat que ascendia a 17.000 euros però que no hi havia "ni albarà ni factura". També ha dit que van decidir que la feina "no es tirava endavant" quan van saber que eren cartells de l'1-O, un cop s'hi va personar la Guàrdia Civil. En aquest sentit, ha dit que no va veure cap dels cartells a dins de la fàbrica i que en va conèixer el contingut per la premsa.

La Guàrdia Civil sospita que la Generalitat va usar Òmnium per encarregar una comanda de quasi 1,3 milions de cartells i tríptics a diferents empreses, per un valor que ascendia als 60.000 euros.

Un responsable de l'empresa Buzoneo Directo no declara

El propietari de l'empresa Buzoneo Directo, Jose Oriol González, s'ha acollit al seu dret a no declarar perquè està investigat en el jutjat 13 de Barcelona. Estava citat a les deu del matí però ha decidit no declarar.

Segons consta a l'escrit de fiscalia, la Guàrdia Civil va intervenir 507.000 díptics i 750.000 fulletons, a la planta de Montcada i Reixach.