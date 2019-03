Puigdemont diu que tornarà a Catalunya si pot ser eurodiputat perquè tindrà «immunitat parlamentària»

L'expresident Carles Puigdemont promet que tornarà a Catalunya si l'Eurocambra "garanteix la seva immunitat" com a eurodiputat. En una entrevista a RAC 1, Puigdemont ha assegurat que el reglament que estipula les condicions per recollir l'acta com a eurodiputat no estableix que hagi de ser presencial. "Prendre possessió davant la Junta Electoral s'entén que no és físic", ha dit Puigdemont, malgrat que des de la Junta Electoral han defensat fins ara que sí que ha de ser presencial. En qualsevol cas, el líder de Junts per Catalunya i cap de llista d'aquesta formació a les eleccions europees ha defensat que sobre aquesta qüestió "l'última paraula la té Europa i no la Junta Electoral".

"Qui mana a l'Eurocambra és el reglament i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea", ha dit.

Sobre la immunitat dels eurodiputats, Puigdemont ha afirmat que aquesta existiria "des del moment" en què sigui escollit. "Des del moment en què es comunica els resultats, la immunitat funciona", ha matisat.