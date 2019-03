En directe: Dos observadors internacionals citats al Suprem demanen testificar un altre dia

Jornada de baix voltatge al Tribunal Suprem aquest dimecres. Dos observadors internacionals que van estar a Catalunya durant la celebració del referèndum han demanat testificar un altre dia. Estaven citats aquest dimecres a la tarda però han al·legat que tenien problemes per arribar (se'ls va comunicar el 6 de març que havien de comparèixer) i el tribunal estudiarà si assenyala la declaració per un altre. Es tracta de del director de The Hague Centre for Strategic Studies, Paul Sinning, i la portaveu de l'equip internacional d'experts electorals internacionals, Helena Catt. Els ha demanat la fiscalia i l'advocacia de l'Estat i estaven previstos per dimecres a la tarda. També hi ha tres testimonis al matí, i almenys un d'ells –l'exdelegat de la Generalitat a Brussel·les- no declararà per estar investigat

Al matí, el tribunal ha citat el responsable de Difusió Institucional de la Generalitat durant la legislatura de Puigdemont, Jaume Mestre, l'exdelegat del Govern a Brussel·les Amadeu Altafaj, i l'exsecretari general del Diplocat Alberto Royo. Els dos últims estan investigats al jutjat 13 de Barcelona. Altafaj, que viu a Bèlgica, no es desplaçarà fins a Madrid perquè ja ha avançat per un escrit que no declararà per estar investigat.