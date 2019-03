En directe: Declara Teresa Prohias, exdirectora de serveis de Presidència

La declaració de l'excap dels Mossos d'Esquadra, el major Josep Lluís Trapero, és el plat fort de la sessió d'aquest dijous al Tribunal Suprem. El que fou responsable de la policia catalana fins l'aplicació del 155 està investigat a l'Audiència Nacional per rebel·lió (li demanen 11 anys de presó i està pendent de judici). Per això, fonts de la defensa no volen desvetllar fins que li toqui declarar què farà: acollir-se al dret a no declarar, respondre totes les parts o seleccionar les preguntes per evitar aquelles que el pugui perjudicar. Trapero està citat a les onze del matí a petició de Vox i diverses defenses (Cuixart, Sànchez i Forn).





10.08 h

Antoni Molons s'acull al seu dret de no declarar

L'exsecretari de Difusió de la Generalitat i actual secretari de Comunicació, Antoni Molons

L'exsecretari de Difusió de la Generalitat i actual secretari de Comunicació,, s'ha acollit al seu dret deal judici de l'1-O que se celebra al Tribunal Suprem per la seva condició d'investigat al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. Molons estava demanat com a testimoni per la, l'i la defensa de Jordi Turull . Molons va ser detingut per la Guàrdia Civil el 15 de març del 2018 en el marc d'una operació ordenada pel jutjat 13. Aquell mateix dia, agents de la Benemèrita van escorcollar el seu domicili i el seu despatx al Palau de la Generalitat.