La presó de Brians 2 proposa el tercer grau per a Oriol Pujol

La presó de Brians 2 proposa el tercer grau per a Oriol Pujol EP

La Junta de Tractament del centre penitenciari de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), ha aprovat per unanimitat una proposta de classificació en tercer grau per a l'exdiputat de CiU al Parlament Oriol Pujol, la qual cosa li permetria sortir de dia per treballar o fer activitats de reinserció i dormir a la presó entre setmana.

Després de rebre la proposta, el Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima --que depèn d'Amand Calderó-- haurà d'estudiar la proposta i decidir si la valida, la qual cosa pot produir-se en les properes setmanes, ha informat la Conselleria de Justícia aquest divendres.

Concreten que la decisió la pren aquest òrgan garantint la unitat de criteri a tots els centres penitenciaris catalans, en un procés "únicament i exclusivament tècnic", sobre la base de la proposta de la Junta de Tractament, un òrgan col·legiat que té en compte els informes de professionals.

Pujol va ingressar en aquest centre el 17 de gener per complir la condemna de dos anys i mig imposada per l'Audiència de Barcelona pel cas de tripijoc de concessions d'ITV.

Justícia ha explicat que, en tractar-se de la primera valoració del cas des de l'ingrés en el sistema penitenciari, aquest procediment és la classificació inicial, que es fixa amb un termini màxim de dos mesos d'observació després de començar el període de reclusió.

Mentre la Secretaria decideix, Pujol seguirà al mòdul 7 de Brians 2, en què coincideix amb presos coneguts, com Diego Torres --condemnat pel cas Nóos-- i, fins fa poc, amb l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, que va estar en presó preventiva fins que va començar el judici a l'Audiència Nacional.

Tercer grau

La classificació en tercer grau suposa que l'intern pot sortir durant el dia a treballar o fer activitats formatives o de tractament per a la seva reinserció, i ha de tornar a la nit a la presó, on ha d'estar un mínim de 8 hores, però pot estar a la seva casa el cap de setmana.

El personal penitenciari fa un seguiment del cas, amb entrevistes i controls, i aquest grau suposa que el pres passa d'un centre penitenciari de règim ordinari a un altre de règim obert, que té unes mesures de seguretat atenuades i "més contacte amb el mitjà comunitari per facilitar la incorporació progressiva a la vida en llibertat".

Per fer una proposta de classificació inicial de tercer grau, la Junta de Tractament valora el temps de condemna, el risc de reincidència, les característiques personals i socials, si és un primer ingrés, el suport familiar, si té feina, la seva conducta al centre i el seu compromís amb el programa individual de tractament.

Segons xifres del Departament, l'any passat les juntes de tractament van fer 873 propostes de classificació inicial en tercer grau, i actualment, a Catalunya, de les 8.484 persones que compleixen pena de presó, 1.640 ho fan en tercer grau, un 26% del total.

Delictes

La magistrada encarregada de resoldre l'execució de la condemna imposada a Pujol pels delictes de tràfic d'influències, delicte continuat de suborn i de falsedat en document mercantil va acordar en un acte del 8 de gener denegar la petició de suspensió de la pena de presó que va sol·licitar la defensa.

Pujol va defensar, en una vista convocada el 10 de desembre a l'Audiència, substituir la seva pena de dos anys i mig de presó per una pena de treballs en benefici de la comunitat, i va reiterar el seu penediment pels fets --"M'he vist amb ulls d'aquest procediment i no m'he agradat a mi mateix"--.

Fets "molt greus"

L'audiència va rebutjar la petició, va argumentar que va cometre fets "molt greus" i va al·legar que, en comptes d'oferir el servei social inherent als seus càrrecs polítics --va ser president del grup parlamentari de CiU, secretari general adjunt i secretari general de CDC--, es va aprofitar en benefici propi.

"No va actuar en interès del poble al qual representava (era diputat) sinó en el seu mateix", i no va ser de manera aïllada sinó que va actuar des de la seva privilegiada posició política i activitat pública, en percebre comissions dineràries a través d'empreses regentades per la seva esposa, afirma l'audiència.

El tribunal va asseverar que la seva actuació "ha suposat un atac molt important" a l'estat de dret, perquè en la seva opinió n'afecta l'essència i provoca desconfiança en la ciutadania cap als seus representants.