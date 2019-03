En directe: L´independentisme pren el centre de Madrid

La multitudinària manifestació al centre de Madrid contra el judici de l'1-O i en defensa del dret a decidir de Catalunya ha arrencat al passeig del Prado de la capital espanyola. La protesta aplega una àmplia representació de l'independentisme i també d'entitats espanyoles solidaritzades amb la situació que viuen els presos independentistes. 'L'autodeterminació no és delicte' i "Democràcia és decidir' són els dos lemes que encapçales la marxa, que recorre el passeig madrileny, des d'Atocha i fins a Cibeles, passant per la plaça Neptuno. També a la capçalera, uns grans globus blancs enlairen una pancarta amb el lema 'Fem República Catalana'. A l'escenari de Cibeles es preveu, a partir de dos quarts de set, la intervenció, entre d'altres, de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie; el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, o Meritxell Lluís, esposa de Josep Rull, en representació dels familiars dels presos.

Un degoteig de persones amb estelades i llaços grocs ha tenyit des del matí d'aquest dissabte el centre de Madrid. Milers de persones han arribat a la capital de l'Estat a bord de més de 500 autocars i 15 trens AVE noliejats per l'ANC, Òmnium, JxCAT, ERC i la CUP, però també pels seus propis mitjans i convocats per tota mena d'entitats, inclosa una cinquantena de col·lectius espanyols, que s'ha sumat a la marxa. "Venim a donar suport i escalf als presos", ha explicat en Jordi, d'Amer, que ha arribat a Madrid en AVE cap a les 11 hores. A la mateixa hora arribava l'Emili, de Barcelona, també a l'estació d'Atocha i amb la família: "Fa un parell de mesos que vam decidir venir per fer una mica de pinya" i "donar veu" a les reivindicacions de l'independentisme, ha dit a l'ACN.

Els organitzadors preveuen una manifestació multitudinària "plural i diversa" que superi les 47.000 persones que es van manifestar al 2017 a Brussel·les. La marxa portarà dos lemes: 'L'autodeterminació no és delicte' i 'Democràcia és decidir', i previsiblement no hi haurà representants polítics aguantant la pancarta.

A banda de les entitats i els partits independentistes, hi haurà representants de la IAC Catalunya, la Intersindical-CSC, CGT, Unió de Pagesos, el Sindicat d'Estudiants, Gure Esku Dago, Altsasu Gurasoak, EH Bildu, membres del BNG, del Sindicat Andalús de Treballadors, de Madrilenys pel Dret a Decidir al Moviment, del Moviment Referèndums a la Universitat, de mares contra la repressió, i formacions espanyoles d'esquerres com el Partit Comunista d'Espanya o Izquierda Castellana, entre d'altres.



Arribada de manifestants

Els manifestants que han arribat de Catalunya al llarg del matí, i segueixen arribant a primera hora de la tarda, han optat per mitjans de transport diversos. Des d'autobusos, a cotxes particulars, furgonetes i trens d'alta velocitat. A mig matí, l'estació d'Atocha s'ha tenyit de groc amb la sortida de manifestants que han arribat en diversos AVE i en un ambient festiu. Llaços, bufandes, samarretes, motxilles, barrets de color groc i algunes estelades i pancartes feien visibles les persones que arribaven per manifestar-se.

L'Emili, de 67 anys, i de Barcelona ha explicat a l'ACN que ha vingut amb la família per denunciar que el que s'està "patint a Catalunya és molt injust". "No és que anem a arreglar res, però per donar una mica de veu de cara a Europa i perquè vegin que és un problema", ha afirmat. Es quedaran a Madrid fins diumenge al matí i aprofitaran per "donar una volteta" per la capital de l'Estat. "El dia acompanya", ha apuntat, sobre el sol i la temperatura, que supera els 20 graus.

En Jordi, de 65 anys i d'Amer, ha vingut amb amics de Salt i Bordils en AVE i tornen cap a Catalunya aquesta nit. "Vam agafar els bitllets fa un mes", després de la manifestació contra el judici de l'1-O a Barcelona. També van estar a la manifestació de Brussel·les de 2017. "Estem a totes, tot el que calgui per donar suport als presos i als exiliats polítics. Ells han fet molt per nosaltres i hem d'anar com a poble tots junts per defensar les llibertats a les que aspirem de fa tants anys", ha afirmat.

Preparatius tècnics i de seguretat

Els operaris han preparat al llarg del matí l'escenari de la Plaça Cibeles on es llegirà el manifest un cop acabada la marxa, que recorrerà el Paseo del Prado, des d'Atocha fins la Plaça de Cibeles. La policia espanyola ha preparat un dispositiu format per més de 500 agents entre antidisturbis i unitats especialitzades, segons El País, i no es preveuen manifestacions més enllà d'un acte "simbòlic" del col·lectiu d'ultradreta Hogar Social Madrid.

A banda, una dotzena de persones amb una pancarta de la Falange Española Digital s'han manifestat pel passeig del Prado, prop de l'escenari on es faran els parlaments al final de la protesta independentista, direcció a l'Audiència Nacional. S'han manifestat sota el lema 'Españoles! Dignidad!' i 'Matar a España tiene un precio', banderes amb simbologia franquista i crits de "Cataluña es España".



Presència d'autoritats

El president de la Generalitat, Quim Torra, i la meitat dels consellers del Govern assistiran a la manifestació d'aquest dissabte a Madrid. El president del Parlament, Roger Torrent, ha confirmat que també hi participarà. A més, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha informat de l'assistència de més 150 alcaldes.