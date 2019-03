Laura Borràs: "No és el nostre problema si Espanya es pot governar o no"

La consellera de Cultura i candidata de JxCat al Congrés, Laura Borràs, creu que no és el seu "problema si Espanya es pot governar o no". En una entrevista al diari 'Ara', Borràs reconeix que té por a un govern de la triple dreta però que també tem les altres opcions, ja que potser no són gaire diferents. La consellera és mostra partidària "de la unitat" i sosté que els partits catalans que es presenten a les eleccions ho haurien de fer "sota el mateix paraigua". De fet, segons ella, "Rajoy era nociu per a Catalunya però Sánchez no va comportar cap canvi substancial". En ser preguntada per si s'imagina que s'apliqui un nou 155, Borràs diu que ara, com a consellera, li "costaria moltíssim" acatar-lo.

La candidata de JxCat al Congrés diu que no és partidària de "bloquejar o entorpir" la política espanyola" perquè assegura que és una persona que sempre intenta "construir, aconseguir consensos i convèncer". En tot cas, Borràs creu que "qui bloqueja la política a política a Catalunya és l'estat espanyol impedint que un govern democràticament escollit continuï en l'exercici de les seves responsabilitats". A més sosté que els polítics catalans estan "moralment obligats a bloquejar, per exemple, l'avenç de la ultradreta, del feixisme, els brots de franquisme".

Preguntada per quina condició de màxims posarien per investir Sánchez, la consellera de cultura ha dit que "seria reprendre el diàleg" en les basses d'allò que els preocupa que és: "l'estat de repressió, el retrocés absolut dels drets individuals, els drets civils, els drets polítics de les persones que en aquest moment estan en la situació de presó o d'exili, i el dret a l'autodeterminació dels catalans, que volen aconseguir ser escoltats en el marc d'allò que permet la democràcia, que és un referèndum".