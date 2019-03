L´independentisme es presenta a Madrid com un «mur humà contra la intolerància» del judici de l´1-O

La manifestació a Madrid contra el judici de l'1-O ha omplert el passeig del Prado de la capital espanyola per defensar el dret a l'autodeterminació i denunciar la vulneració de drets amb "violència d'Estat" des del Tribunal Suprem. La manifestació ha plegat 120.000 persones, segons les entitats organitzadores, una xifra que la Policia Nacional rebaixa fina les 18.000. Sigui com sigui, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ho ha presentat com un "dic de contenció" contra la intolerància i contra l'odi: "Si senyor fiscal, som un mur humà d'homes i dones que criden que 'no passaran'". La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i representants d'entitats d'àmbit estatal, han destacat que un dels grans èxits de la marxa és la demostració d'unitat de "tots els pobles d'Espanya" en defensa de la sobirania. "Tot i no compartir la independència respecteu que tinguem la llibertat per decidir-ho a Catalunya. Gràcies per dir-ho!", ha exclamat la líder de l'ANC..







Molt emocionat veient l'èxit de la manifestació de Madrid. Molt, molt important haver-la fet, i haver-la fet tal com va ser concebuda: amb estelades, al carrer, de caràcter festiu i reivindicatiu. I acompanyats de gent d'arreu d'Espanya. Gràcies @assemblea i @omnium!! pic.twitter.com/PyJBuTMLW5 — Carles Puigdemont (@KRLS) 16 de marzo de 2019

La Moncloa ha volgut reaccionar aquest dissabte a la manifestació que ha tingut lloc al centre de Madrid en favor del dret a decidir i per l'alliberament dels presos. En un comunicat distribuït a través dels seus canals de premsa ha respost les apel·lacions que li han fet els diversos líders polítics i representants d'entitats que han participat a la marxa i ha insistit que es pot abordat "tot" dins de la Constitució, però "res" fora. "La mateixa democràcia que protegeix la llibertat dels qui es manifesten avui és la que jutja els qui se salten les normes", afirma l'executiu espanyol, perquè "la democràcia i les seves normes han de ser iguals per a tots i per a tot".El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha dirigit un missatge als assistents a la manifestació de Madrid, per dir-los que "mai" es "confrontarà" entre si els independentistes catalans i que la seva prioritat és "la resolució democràtica del conflicte ". Cuixart, que està en presó preventiva encausat pel judici del 'Procés' a la presó de Soto del Real, ha enviat un missatge als manifestants que ha llegit el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, en l'acte central de la protesta, en la plaça de Cibeles. "No passaran", ha declarat Cuixart, que ha defensat que "cap moviment social pot ser perseguit per exercir drets fonamentals" i que la consulta l'1 d'octubre de 2018 va ser "el major acte de desobediència civil d'Europa".L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha valorat aquest dissabte com "un èxit" la manifestació independentista a Madrid i considera "molt important" haver-la fet amb caràcter festiu i reivindicatiu."Anirem on faci falta per defensar Catalunya""Anirem allà on faci falta sempre que ens ho demanin i sense violència", ha dit un jove manifestant, en Guillem, de Medinyà (Gironès), que en declaracions a l'ACN afirma haver vingut per "defensar Catalunya". Els carrers de la capital de l'Estat s'han tenyit de groc i d'estelades, així com de pancartes reivindicatives. Més de 500 autocars i una quinzena de trens d'alta velocitat han portat gent d'arreu de Catalunya a la marxa, que ha recorregut el passeig del Prado, des d'Atocha fins a la plaça de Cibeles. "Venim per demanar la llibertat dels presos polítics", ha dit la Remei, de Badalona (Maresme).En Jordi, de 65 anys i d'Amer, ha vingut amb amics de Salt i Bordils en AVE i tornen cap a Catalunya aquesta nit. "Vam agafar els bitllets fa un mes", després de la manifestació contra el judici de l'1-O a Barcelona. També van estar a la manifestació de Brussel·les de 2017. "Estem a totes, tot el que calgui per donar suport als presos i als exiliats polítics. Ells han fet molt per nosaltres i hem d'anar com a poble tots junts per defensar les llibertats a les que aspirem de fa tants anys", ha afirmat.Ambient festiu al passeig del PradoSota el lema 'L'autodeterminació no és delicte, democràcia és decidir', la manifestació ha omplert el passeig del Prado i s'ha dirigit fins a la plaça de Cibeles sense incidents rellevants, segons han informat fonts del govern espanyol. Un cop arribats al punt final del recorregut, ha començat l'acte final, que ha comptat amb parlaments i dues actuacions musicals.Un cop efectuats tots els discursos, ha sigut el torn de la música. El cantautor Mario Muñoz ha cantat una versió del tema 'In your eyes' de Peter Gabriel que ha adaptat per a la campanya internacional de l'Assemblea, 'Make a move'. A continuació, la també cantautora Alicia Ramos ha interpretat 'Canto a la Libertad' mentre els assistents engegaven la llanterna del mòbil i creaven un mar de llums.L'acte s'ha donat per acabat després que ressonés l''Estaca' de Lluís Llach per la megafonia, i, també per la plaça de Cibeles, ja que molts dels assistents han acompanyat la melodia amb les seves veus i encara alçant els telèfons mòbils amb la torxa activada, il·luminant l'espai.