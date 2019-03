Alerta: l´estafa que utilitza Lidl com a esquer

Alerta: l´estafa que utilitza Lidl com a esquer

A través del seu compte de Twitter, els Mossos d'Esquadra han difós una alerta per una de les darreres estafes que utilitzen el nom d'empreses de gran consum, en aquest cas Lidl. El cert és que que la cadena de supermercats d'origen alemany no està vinculada en cap cas al missatge que han rebut centenars de persones.



Segons aquesta publicació, es tracta d'una campanya en la qual t'ofereixen una "recompensa exclusiva". La policia adverteix que es tracta d'un cas de 'phishing' que busca "aconseguir les teves dades i inscriure't en serveis de pagament premium"



Es tracta d'una pràctica delictiva habitual, i que ja ha usat altres conegudes marques com a esquer.