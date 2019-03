Detingut per circular 30 quilòmetres contra direcció a l´A-7

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home per conduir 30 quilòmetres en direcció contrària a l'A-7, atès que circulava per la calçada nord en sentit sud. La policia ha rebut l'avís quan faltaven deu minuts per les sis del matí i han interceptat el vehicle al punt quilomètric 1.135 al terme municipal de Mont-roig del Camp (Baix Camp). El detingut està acusat de dos delictes contra la seguretat del trànsit per conducció temerària i per donar positiu a la prova d'alcoholèmia. El conductor ha donat 0'72 mg/l, triplicant gairebé el límit permès.