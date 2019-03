Milers d´independentistes omplen el centre de Madrid

La manifestació a Madrid contra el judici de l'1-O va omplir ahir a la tarda el passeig del Prado de la capital espanyola per defensar el dret a l'autodeterminació i denunciar la vulneració de drets amb «violència d'Estat» des del Tribunal Suprem. La manifestació va aplegar milers de persones, 120.000, segons les entitats organitzadores i 18.000 segons la Policia Nacional.

Els manifestants havien anat arribant des de diferents punts de Catalunya amb uns 500 autobosos, així com amb trens, en cotxe i, fins i tot, en avió. Molts d'ells compartien a les xarxes socials imatges del seu periple (des de l'interior dels vehicles o de les aturades en àrees de descans) i de les seves primeres hores a Madrid, en un ambient festiu i amb molts símbols i missatges independentistes.

Però no només hi havia catalans, en la manifestació d'ahir. Fins a Madrid també s'hi van desplaçar persones d'entitats espanyoles solidaritzades amb la situació que viuen els independentistes processats. N'hi havia de diferents punts de l'Estat com Andalusia, Galícia o el País Basc, així com de Castella-Lleó i de Madrid, entre altres.

De fet, les banderes reflectien aquesta combinació. Predominava el color groc i les estelades, però també es podien apreciar banderes d'altres comunitats, així com les republicanes i les comunes. A més, es veien multitud de pancartes reivindicatives a més de la que era el lema de la manifestació: «L'autodeterminació no és delicte. Democràcia és decidir».

«Anirem allà on faci falta sempre que ens ho demanin i sense violència», va indicar un jove manifestant, Guillem, de Medinyà, que afirmava haver vingut per «defensar Catalunya». «Vam anar a Brussel·les el 2018, hem anat a tots els 11-S», explicava el jove, que opinava que «no es pot acceptar que hi ha hagi presos polítics i exiliats» i defensar-ho a Madrid «és la millor opció», va sentenciar. «Venim per demanar la llibertat dels presos polítics», deia una altra manifestant, Remei, de Badalona. «Hem vingut a Madrid perquè tenim al Govern a la presó i això no es pot permetre», reblava Teresa, de Cubelles.

«Hem vingut a acomiadar-nos», «No passaran», «Millo, renta't la boca amb Fairy, mentider», «Aquest judici és una farsa», «Jo vaig ser muralla humana», « Marchena méteme en la trena», eren algunes de les proclames i lemes que es van veure i sentir a la manifestació. Alguns manifestants duien urnes de l'1-O, altres anaven disfressats de jutges, i la majoria portava algun element groc.

L'Estaca i els Segadors

Els presents van donar per finalitzada la mobilització, un cop acabats els discursos que s'hi van fer, cantant L'Estaca de Lluís Llach, amb els mòbils fent llum a l'aire, en una jornada que havia començat amb molta gent protegint-se el cap de la calor -es va arribar a uns 25 graus- amb gorres i barrets.

Abans de la protesta, custodiada per uns 500 policies nacionals, una desena d'alcaldes independentistes van cantar vara en mà Els Segadors a l'edifici de la Borsa. També van assistir-hi advocats lluint la seva toga negra, entre ells Gonzalo Boye, lletrat de Carles Puigdemont.

El president de la Generalitat, Quim Torra, que va assistir a l'acte, va demanar a l'Estat que escolti les crides en favor del dret a l'autodeterminació i ho va fer parafrasejant l'inici del poema Oda a Espanya de Joan Maragall: «Escolta, Espanya, aquest clam de llibertat». I va advertir: «No ens aturarem, no ens aturaran». També hi era el president del Parlament, Roger Torrent, que deia que el conflicte polític entre Catalunya i el Govern central «només es resoldrà amb democràcia i no amb tribunals», criticant el judici del procés per ser una «farsa».