El secretari nacional de l´ANC detingut continuarà desobeint i no anirà al jutjat

El secretari nacional de l'ANC detingut dissabte a Madrid continuarà desobeint i no es presentarà al jutjat d'instrucció 4 que l'investiga per, suposadament, formar part del grup de manifestants que va entrar a la seu de la Generalitat i va despenjar la bandera espanyola durant les mobilitzacions de l'aniversari de l'1-O a Girona. Jordi Alemany, que va sortir en llibertat diumenge, torna a estar citat al jutjat demà. L'activista ha arribat aquesta tarda a la ciutat i ha participat a la concentració que es fa cada dilluns per reclamar l'alliberament dels líders independentistes.

Alemany ha criticat que la policia nacional el va insultar durant l'arrest, li van posar l'himne espanyol i li deien Jorge en comptes de Jordi.

"No hi aniré. La lluita no violenta contempla la no cooperació i és la via que hem escollit per posar sobre la taula la injustícia de tenir presos polítics", ha explicat Jordi Alemany que anuncia així que dimarts tampoc es presentarà al jutjat d'instrucció 4 de Girona.

El jutjat va dictar una ordre de detenció contra el membre del secretariat nacional de l'ANC el 7 de març quan va decidir no comparèixer a la citació. L'investiguen per desordres públics, ultratge a la bandera, danys i delicte lleu de lesions per les mobilitzacions que hi va haver a Girona durant l'aniversari de l'1-O.

Alemany ha explicat que, tot i tenir aquesta ordre de detenció, no s'havia estat amagant i va decidir anar igualment a Madrid per participar a la manifestació. "Unes hores abans, al voltant del lloc de la manifestació, em van identificar i detenir i em van traslladar a una comissaria", ha detallat.

El secretari nacional de l'ANC concreta que "no hi va haver maltractament físic" però la policia nacional va actuar "amb xuleria i intimidació" insultant-lo, posant-li l'himne espanyol o dirigint-se a ell com a Jorge en comptes de Jordi. "Els hi vaig contestar que els hi hauria de fer vergonya haver vingut aquí l'1-O a apallissar-nos", explica.

També subratlla que, tot i comptar amb el contacte d'un advocat de Madrid i haver-lo designat per al seu cas, va ser "invisible" durant tres hores. "Els meus companys em van estar buscat per diferents comissaries de Madrid però la meva detenció no estava comunicada", denuncia. Durant 24 hores va estar als calabossos de dues comissaries i al dels jutjats, fins que va sortir en llibertat diumenge al migdia.

Alemany exposa, també, que sobretot a la primera comissaria que va estar, la de Madrid centre al carrer Leganitos, hi havia "molt males condicions de salubritat" i amb poc espai a compartir entre els detinguts. Tot i això, subratlla que va rebre molta "solidaritat i empatia" de la resta d'arrestats: "Es va generar cert respecte i admiració cap a mi perquè veien que era el més odiat allà".