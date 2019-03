JUDICI 1-O: Un guàrdia civil relata un "terror total" a l'escorcoll a Exteriors el 20-S

El guàrdia civil que va estar al capdavant de l'equip que va escorcollar el Departament d'Exteriors el 20-S i va detenir el responsable de tecnologia de la Conselleria Xavier Puig Farré ha descrit al Tribunal Suprem una situació de "tumult", amb temor a un "assalt", "llançament d'ampolles d'aigua", "forcejaments" o cares de "ràbia descontrolada" per part dels concentrats quan van intentar treure la secretària judicial i el detingut de la Conselleria.

De fet, ha assegurat que el detingut va viure "un capítol de terror total" i que els manifestants van intentar "sostreure'l" de la Guàrdia Civil.

L'agent, amb TIP P35979V, ha assegurat que, mentrestant, els mossos de seguretat ciutadania que hi havia a la zona "miraven el que passava". A més, l'agent ha dit que l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell va passar amb dos vehicles oficials "camuflats" per allà, va baixar la finestra i va "agitar les masses" amb la mà.

En la seva declaració al Tribunal Suprem, amb la seva imatge protegida, l'agent ha descrit el "tumult" que es va generar a les portes de la conselleria. Ha explicat que en un primer moment la gent que s'hi va anar concentrant eren bàsicament treballadors del Departament, però que s'hi va anar sumant altra gent. "En aquell moment era una cosa normal, un grup de persones que tenien un descontent cap a nosaltres i tenien llibertat per expressar-se", ha dit.

Tot i això, ha afegit que la concentració, que no sap qui la convocar tot i que va veure "banderes de CCOO i Òmnium", va començar a "canviar d'ambient". "Ja vam passar als insults, les amenaces de mort i una actitud cada cop més crispada", ha dit. En aquell moment, ha calculat que hi havia entre 200 i 300 persones a les portes d'Afers Exteriors i ja va preveure que "hi hauria actes violents". Per això, va anar a parlar amb els "cinc o sis mossos" que hi havia per explicar-los que havia pres la decisió d'evacuar la lletrada de l'administració de Justícia davant del "temor" que els concentrats "poguessin assaltar" el departament. "Hi havia un ambient molt agressiu", ha afirmat.

L'agent ha explicat que la comitiva judicial anava acompanyada d'un grup d'entre sis i vuit agents d'un grup de seguretat de la Guàrdia Civil, i que quan van demanar als Mossos suport els van dir que no podien enviar unitats antidisturbis perquè estaven "en un altre lloc". Després d'aquesta resposta, ha afegit, va decidir treure la lletrada amb el grup de seguretat.

Segons ha explicat, la secretària judicial va sortir dins d'una càpsula de seguretat per pujar a un vehicle camuflat de la Guàrdia Civil. "En aquell moment van començar a ploure ampolles d'aigua, els insults i les amenaces de mort ja eren una cosa suau", ha descrit. "Se la va poder fer entrar a dins del vehicle, que els manifestants van forcejar", ha dit, moment en què la lletrada "va començar a plorar, horroritzada, amb les mans al cap".



El detingut va viure "un capítol de terror total"

Però l'agent encara ha qualificat com un situació "encara més greu" quan van treure el detingut del departament. "Vagi decidir fer la mateixa maniobra, evacuar-lo immediatament perquè l'ambient encara era més perillós", ha dit. El guàrdia civil ha dit que va pensar "realment" que els concentrats entrarien dins del departament. Els agents van repetir el dispositiu per treure Xavier Puig, en una càpsula. "De camí al vehicle passa" el mateix, ens tiren aigua, ampolles", ha dit, i "va passar un fet gravíssim, la multitud es va agrupar de manera que van voler sostreure el detingut de la càpsula de seguretat, agafant-lo pel coll i per la roba".

Finalment, i després d'un "forcejament", Puig i l'agent van entrar a dins del vehicle, que van seure junts al seient del darrer. "Era una pluja de cops per tot arreu, a les portes, al sostre, persones tombades al capó del vehicle, agarrades al neteja parabrises", ha relatat, fins al punt de "trencar vidres". Segons l'agent, "el detingut no donava crèdit al que estava vivint, estava vivint un capítol de terror total, l'únic que deia és que el traguéssim d'allí".



Els Mossos "miraven el que passava"

Tot i la descripció que ha fet, el guàrdia civil ha assegurat que van aconseguir marxar d'aquella zona "sense cap lesió per a cap manifestant ni causant per part de la Guàrdia Civil cap dany material". Però ha atribuït el mèrit al grup de seguretat de la Guàrdia Civil, perquè ha assegurat que, mentre passava tot el que ha relatat, els Mossos "miraven el que passava".



"Ràbia descontrolada"

L'agent ha assegurat que en els últims 25 anys s'ha dedicat a investigacions antidroga i de crim organitzat. "El meu grup es dedica a investigacions de grans narcotraficants i grans bandes criminals", ha dit, "però d'aquest registre em va sorprendre, quan estàvem a dins del vehicle, va ser la cara de les persones que pegaven als vidres, eren persones que denotaven violència, no era una cara normal, era de molta ràbia". A més, ha afegit que el va sorprendre perquè el detingut "no era una persona pública". "Ho vivien amb una ràbia descontrolada", ha reblat.

I ha remarcat que mai li havia passat, en tots els seus "anys d'experiència", que "la població civil tingués la falta de respecte d'intentar treure el detingut d'una força de seguretat de l'Estat.



Situa Forcadell al lloc "agitant la massa"

El guardia civil també ha situat l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell en un moment determinat de la concentració davant d'Afers Exteriors. "Van passar dos vehicles oficials grans, camuflats, d'alta gamma, la gent va començar a insultar pensant que eren de la Guàrdia Civil, però automàticament van baixar la finestra i vam veure que era Forcadell, que semblava que treia la mà per agitar la massa", ha explicat.

A preguntes de la lletrada de Forcadell, Olga Arderiu, ha preguntat si els manifestants van tallar el carrer i ha dit que al principi no, perquè eren pocs, però que quan eren entre 200 i 300 sí que van tallar Via Laietana.

En aquest punt, Arderiu ha preguntat al testimoni com podia haver passat l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell en cotxe si estava tallada la via, i ha demanat al president, Manuel Marchena, que li recordés al testimoni que estava sota jurament. El sergent ha remarcat que Forcadell anava a l'últim dels dos cotxes, que anaven a 5 km/h, i que quan la gent va veure que era ella es van obrir perquè passés.

L'advocada li ha preguntat per què no havia fet constar aquesta situació en cap atestat i ho diu en aquest moment. "Perquè m'ha sortit ara", s'ha limitat a justificar. I preguntat sobre per què no hi ha cap vídeo ni fotografia sobre això, ha manifestat que ell a partir del 21 de setembre ja no es va dedicar a analitzar les imatges posteriors i que només va portar al jutjat el que li van donar altres policies.



El contrapunt de les defenses

A preguntes de les defenses, el testimoni ha matisat algunes afirmacions fetes a la fiscalia. Per exemple, ha dit que no sabia quantes ampolles de plàstic es van llençar, tot i parlar de "pluja d'ampolles". "No sé si eren dues o cinc", ha manifestat. També ha reconegut que cap membre de la comitiva ni de la policia judicial va patir danys. "Només algunes esgarrinxades que no van requerir d'assistència", ha afirmat.

També ha insistit que els Mossos no els van auxiliar, tot i que la lletrada de Cuixart, Marina Roig, ha fet referència a un vídeo aportat en l'escrit de la fiscalia on es veien almenys 20 agents de la policia catalana. Marchena ha impedit novament fer preguntes sobre els vídeos i ha dit que ja es veurà en la fase documental. "Considero que em genera indefensió", ha manifestat Roig, però Marchena li ha dit que estava segur que "entenia i compartia" els arguments del tribunal. A preguntes de la lletrada, també ha dit que no va veure ni unitats d'Arro ni de Brimo per ajudar els agents de la Guàrdia Civil. Tampoc que fessin un passadís ni que els Mossos aixequessin la gent de terra.

Roig també ha preguntat si li sonava que tiressin clavells. "No em toca cap al cap", ha dit. Una afirmació que ha obligat Marchena a intervenir per demanar-li si va veure que algú en llençava. "Sl principi quan la manifestació era més o menys reivindicativa sí però després no", ha afegit després.

El lletrat de Sànchez, Jordi Pina, també li han preguntat si el vehicle que no estava logotipat i que usava la comitiva judicial va patir danys, i ha reconegut que no. A preguntes del lletrat de Forn, Xavier Melero, li ha demanat si en una situació "tan greu que mai havia viscut" si havia fet servir l'arma reglamentària. I ha reconegut que no ni van fer "ús legítim de la força" per poder fer la diligència.