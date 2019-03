7.000 correus de Sànchez i en cap s'incita a la violència

Dos agents que van encarregar-se de rastrejar els correus electrònics de dos comptes de Jordi Sànchez –uns 6.800 en total- han admès que no van trobar-ne cap on l'expresident de l'ANC incités a la violència. Ho han fet a preguntes del lletrat de Sànchez, Jordi Pina, que ha criticat la falta de "rigor" dels informes.

En el primer cas, un agent ha explicat que va revisar personalment un a un 3.800 correus i que va basar l'informe en 22 missatges que li van enviar persones anònimes. A preguntes de Pina, l'agent ha dit que no sabia qui eren els remitents, i que no va investigar tampoc la seva identitat ni la relació amb Sànchez.

El segon agent ha inclòs a l'informe convocatòries de reunions que va fer Puigdemont a Sànchez. El lletrat li ha preguntat si sabia que alguna de les reunions eren públiques i retransmeses en directe per TV3. "No ho he vist perquè no segueixo la política, em dedico a la meva feina i jo analitzo només el correu i no li presto cap atenció", ha dit.

Els dos agents de l'institut armat (amb TIP C73251J i F30562U) van encarregar-se de revisar el correu de Jordi Sànchez i han declarat proposats per la Fiscalia i l'advocacia de l'Estat. Tots dos, a preguntes de Pina, han reconegut que no en van trobar cap on l'exlíder d'ANC fes una crida a la "violència" o alçar-se "tumultuàriament" per impedir ordres judicials. "Correus no, però a les xarxes socials sí", ha dit el segon agent. Una afirmació que ha obligat el president del tribunal, Manuel Marchena, a intervenir per dir-li al guàrdia civil que només se li havia preguntat sobre els correus que va analitzar i que havia de respondre sí o no. En aquest punt, l'agent ha reconegut que no en va trobar cap, tot i analitzar 3.000 correus.



Un informe basat en corerus anònims

El primer agent que ha declarat va analitzar el seu compte personal de l'ANC i ha dit que va revisar un a un fins a 3.800 correus i en va seleccionar 22. Ha admès que tots eren correus que havia rebut Sànchez, però que no va incloure cap enviat per ell. "Les premisses que tenia era seleccionar correus que tinguessin relació amb la investigació", ha explicat l'agent.

Entre els que va seleccionar, ha tornat a sortir el nom de Xevi Strubell i el guàrdia civil ha dir que no va investigar qui era ni ell ni els altres remitents que li adreçaven correus a Sànchez i que són la base del seu informe. "Va saber quina relació tenien amb Sànchez, si són amics, si són anònims o si li envien un correu a un compte públic de l'ANC?", li ha demanat Pina. I ha respost amb un lacònic 'no'.

Ara bé, a preguntes de les acusacions ha detallat el contingut d'aquests informes. Entre ells, ha destacat que en el correu d'Strubell (que Sànchez ja va dir en la seva declaració que no el coneixia) es passava un llistat de col·legis "assegurat" l'1-O amb presència de gent. O un altre document on es descrivien escenaris de 'Kale borroka', amb escenaris de "violència" tant per l'extrema dreta com també per "grups armats d'independentistes". Segons ha dit, tots estaven oberts.



No sap donar detalls sobre reunions convocades per Puigdemont

Un segon agent ha explicat que va analitzar el compte de presidència de l'ANC. Entre 3.000 correus (2.500 rebuts i 500 enviats) en va fer una selecció d'uns 40, entre rebuts i enviats. Tots ells ha explicat que constaven com a llegits.

Ha destacat que entre els que va estudiar n'hi havia fins a quatre correus enviats per Puigdemont a Sànchez on el citava a reunions. També ha dit que ell va enviar un correu als secretaris de l'ANC per dir-los que havia estat a una reunió a presidència i els demana actuar amb "cura i seguretat" sobre el que es deia.

Durant el torn de Pina, el lletrat de Sànchez ha preguntat detalls sobre aquestes reunions als que l'hauria convocat Puigdemont. Sobre una d'aquestes, ha preguntat si li constava que es convocava fins a 80 persones més del pacte pel referèndum (a banda de Sànchez), que era una reunió pública i retransmesa en directe per la televisió. "No ho he vist perquè no segueixo la política, em dedico a la meva feina i jo analitzo només el correu i no li presto cap atenció", ha dit. També li ha preguntat per una altra reunió, li ha demanat si sabia que era per analitzar i valorar la Diada, i tampoc ho ha pogut concretar. "Jo només faig una selecció que em manen i que compta amb el vistiplau dels meus superiors", ha manifestat.