Un agent que va comissar 10 milions de paperetes situa Quim Torra a les naus dies abans del registre

Un brigada de la Guàrdia Civil que va actuar en ela una nau de Bigues i Riells el dia 20 de setembre (TIP R77175H) ha situat el president, Quim Torra , sortint de la nau dies previs al registre. L'agent ha explicat que van sospitar que a les naus hi haviadesprés d'analitzar trucades entre l'exdirector de Patrimoni,, i l'exnúmero 2 de Junqueras,, a qui li deia que hi havia una tercera persona que s'oferia a ajudar-los i que ho feien usant un llenguatge telefònic "convingut". En aquest context, ha dit que van fer vigilància prèvia a la nau i. "Entraven i sortien persones amb alguna caixa", ha explicat. També ha relatat com e dia 20 van estar "bloquejats" tres hores perquè hi havia concentrats, ha relatatamb cops i llançament d'ampolles contra els vehicles i ha dit que, fins i tot, una persona va simular un atropellament.