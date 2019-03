El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter dobla el nombre de visitants

Els espais naturals gestionats per la Generalitat han registrat durant el 2018 4,2 milions de visitants, el que suposa 40.193 persones més que l'any anterior però tenint en compte que no hi ha xifres del 2017 del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Fresser.

L'espai que ha tingut un increment més important de visitants és el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, que ha passat de 220.100 visitants a 444.328 el 2018. Aquest augment es deu, en gran part, a la millora en el mètode de recompte, ja que per primer cop hi ha dades recollides en comptadors ubicats en més itineraris a banda dels d'accés.

Com que els espais naturals protegits no tenen porta d'entrada, calcular el nombre de visitants no és una tasca senzilla. Històricament, aquestes xifres s'han calculat amb fórmules estimatòries a partir de les dades obtingudes per diferents mètodes, principalment amb el recompte de visitants realitzat en els punts d'informació.

Els espais naturals protegits de la Generalitat estan implementant millores en els sistemes de recompte de visitants. Això fa que en alguns parcs es registrin xifres que poden semblar desajustades respecte a valors d'anys anteriors. La Generalitat treballa ara per implementar un sistema comú a tots els parcs, amb una nova metodologia que permeti oferir dades quantitatives més acurades, sobretot en els punts d'informació.

L'any passat la major part dels espais han mantingut el seu nombre de visitants en valors similars als de l'any anterior. El Parc Nacional d'Aigüestortes i estanys de Sant Maurici ha passat de 560.086 visitants a 552.014; el de l'Alt Pirineu ha crescut en 40.681 visitants nous el 2018, passant de 314.000 a 354.681; el parc del Cadí-Moixeró, que ha ajustat el mètode de recompte, ha registrat 363.000 visitants enfront els 430.000 del 2017; el Parc Natural de Cap de Creus passa de 450.000 a 430.000, i els Aiguamolls de l'Empordà han pujat des de 247.230 a 248.000 visitants.

A més, el parc de l'Albera ha passat dels 63.000 visitants del 2017 a 58.000 el 2018; el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa ha registrat 500.000 visitants davant dels 550.000 dels 2017; el del Delta de l'Ebre ha augmentat de 614.418 persones a 633.894; el Parc Natural dels Ports ha passat de 255.000 a 280.000 el 2018, i el parc de Poblet ha registrat 110.000 visitants davant dels 226.000 de l'any anterior perquè també ha reajustat el mètode de recompte. Pel que fa al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Fresser, el 2018 ha arribat als 205.044 visitants però no hi ha registres del 2017 perquè és el parc de més recent creació.