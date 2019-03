Torra claudica i els llaços grocs seran retirats dels edificis de la Generalitat

El president de la Generalitat, Quim Torra, retirarà els llaços grocs en acatar la suggerència del síndic de greuges, Rafael Ribó, que ho faci durant el període electoral. De fet, la retirada es va començar a portar a terme ahir a la nit mateix, ja que a l'edifici on es troba la seu de la Conselleria d'Agricultura es van despenjar els llaços i les cares dels polítics presos, i es van substituir per dibuixos d'animals i flors de color groc. Tot i claudicar, Torra va assegurar que «no dona ni donarà» cap ordre per retirar els símbols, contribuint a una sensació de confusió que es va veure augmentada en conèixer-se que l'informe de Ribó estava redactat des de divendres i que Torra el coneixia.

El president català va reafirmar el seu compromís «amb la llibertat d'expressió a l'espai públic, que no ha de ser neutral, sinó lliure», i va destacar que els llaços grocs són un símbol de record i reconeixement amb persones injustament allunyades de la seva societat.

El síndic de greuges va recomanar al president català que retiri els llaços grocs i simbologia partidista d'edificis de la Generalitat durant el període electoral, complint amb el requeriment de la Junta Electoral Central (JEC). En una roda de premsa, Ribó va detallar l'informe que ha elaborat per aconsellar el president català, qui es va comprometre a seguir les seves recomanacions després de desoir l'ultimàtum de la Junta Electoral Central.

Ribó va resumir les conclusions de l'escrit: per a tot l'any, «plena llibertat d'expressió» als edificis públics, però durant «el període electoral» està «d'acord», va afirmar, amb el que «diu la JEC sobre els edificis públics de la Generalitat». En aquest sentit, recomana a Torra que retiri els llaços grocs, «estelades» i una altra simbologia partidista dels edificis de la Generalitat només durant el període electoral, que entén que és des del moment de la convocatòria dels comicis fins a la finalització de la votació.

El síndic va revelar que aquest document ja estava elaborat, d'ofici, divendres passat, amb les mateixes conclusions, i que Torra coneixia el seu contingut perquè van tenir una conversa telefònica. Aquell dia Ribó va decidir no fer-lo públic perquè el president català li va demanar una sèrie de «clarificacions», que es van resoldre finalment ahir.

Així, segons el relat de Ribó, Torra coneixia divendres passat la posició del síndic que s'havien de retirar els llaços, abans del Consell Executiu de dimarts en el qual el president de la Generalitat va optar per no donar cap ordre davant l'ultimàtum de la JEC i va comunicar, segons va explicar la portaveu Elsa Artadi, que demanaria un informe al defensor del poble català.

Preguntat per si creu que el president català ha traslladat la responsabilitat al síndic en aquest assumpte, Ribó va afirmar que no s'ha sentit «utilitzat» i que tampoc el preocupa «que algú pugui escudar-se» en ell. Sobre si Torra hauria de complir amb la JEC i evitar eventuals sancions administratives o fins i tot la via penal, Ribó va indicar que «ens fa falta molta política» i que el conflicte català «mai no es resoldrà amb el Codi Penal».

El líder del PP, Pablo Casado, va instar el president del Govern, Pedro Sánchez, a agafar el control dels Mossos d'Esquadra, mitjançant la Llei de Seguretat Nacional, o de la Guàrdia Urbana per retirar les estelades i els llaços grocs dels edificis públics de la Generalitat si no ho feia el Govern.

El portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, va afirmar que Torra ha de retirar els llaços grocs de la Generalitat i els edificis públics perquè la llei marca que «cal respectar la neutralitat de les institucions» i no perquè ho diu el síndic de greuges. «Senyor Torra, no és que ho digui el «defensor del procés», és que en democràcia cal respectar la neutralitat de les institucions públiques tal com recull la llei», va sostenir en un tuit.

A partir d'ara la Junta Electoral Central decidirà previsiblement avui si estudia aplicar sancions a Torra per saltar-se el termini. Per altra banda, el diari Elnacional.cat indica que l'expresident podria donar una «solució creativa» com ara penjar una pancarta de color groc denunciant l'ordre de la junta electoral.

Abans de conèixer la decisió del síndic, el president català havia negat que s'estigués «amagant» darrere del síndic de greuges i va carregar contra la Junta Electoral Central per la presència de «dos jutges» del Tribunal Suprem.

A la sessió de control al president de la Generalitat, en el ple del Parlament, la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va recriminar a Torra que ignorés el requeriment de la JEC. «Quina part de «retiri la propaganda separatista» no ha entès?», li va preguntar Arrimadas. «No s'amagui darrere dels consellers i conselleres», li va retreure.