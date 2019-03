La Junta Electoral porta Torra a la Fiscalia pels llaços

La Junta Electoral Central (JEC) va decidir ahir obrir un expedient sancionador al president de la Generalitat, Quim Torra, per la negativa a complir l'ordre que va dictar fa deu dies de retirar les estelades i els llaços grocs dels edificis públics, considerant que són contraris a la neutralitat exigida en període electoral. Després de debatre l'actitud de Torra i la decisió d'instaurar una pancarta amb un llaç alternatiu de color blanc a la façana de la Generalitat, la JEC va considerar oportú portar «l'incompliment» de l'executiu català a la Fiscalia perquè determini si ha comès un delicte de desobediència, fet que podria acabar amb una multa de fins a 3.000 euros i una condemna per inhabilitació. Per altra banda, els Mossos hauran de retirar tots els símbols independentistes, inclosos els alternatius. El president de la Generalitat va advertir que defensarà fins a les «últimes conseqüències» drets com el de la llibertat d'expressió, de manifestació i a l'autodeterminació de Catalunya.

El darrer termini amb què comptava Torra per acatar les ordres de la JEC va expirar dimarts a la tarda sense que aquest complís el que se li va demanar. Davant l'actuació del president català i la pancarta alternativa col·locada ahir a la Generalitat de Barcelona, la JEC va decidir engegar tres vies d'actuació al respecte. Per una banda, l'organització ha donat ordres a la Conselleria d'Interior de la Generalitat perquè els Mossos d'Esquadra retirin tant els llaços grocs i les estelades com les pancartes amb el llaç blanc de les administracions fins avui a les tres de la tarda.

En segon lloc, la Junta Electoral ha acordat obrir un expedient administratiu al president de la Generalitat per no haver accedit a complir les ordres de retirar els símbols, la qual cosa també podria desencadenar una multa de 300 a 3.000 euros.

I, en tercer lloc, s'ha donat el primer pas en la via penal. En aquest sentit, la JEC ha enviat les diligències a la Fiscalia en apreciar indicis que Torra ha incorregut en un delicte de desobediència que podria comportar la inhabilitació per ocupar un càrrec públic i, fins i tot, presó. Per la seva banda, el president català va presentar ahir un nou escrit d'al·legacions davant la Junta Electoral Central.